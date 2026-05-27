Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 26 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 568 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, poco a poco, los trabajadores de la perfumería empiezan a dimitir. Todo ello mientras Gabriel no puede evitar notar cierta tensión entre Damián y Pablo. En cuanto a este último, confiesa a Nieves que Salva es un ex presidiario.

Dadas las circunstancias, parece que a Mabel no le queda más remedio que tomar una contundente y drástica decisión que tiene estrecha relación con Salva. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Fina recibe una llamada de una persona de lo más misteriosa, mientras que Eduardo se queda verdaderamente descolocado y sin palabras tras haberse encontrado con alguien inesperado. Estamos, inevitablemente, ante un gran punto de inflexión en esta historia.

¿Qué sucede en el capítulo 569 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 27 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Begoña no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Eduardo a dar un gran paso. Todo ello mientras Pablo no tiene reparos a la hora de exigir a Salva que deje, de una vez por todas, a Mabel.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo, contra todo pronóstico, don Agustín tiene un acto de caridad con Paula, mientras que Valentina desconfía cada vez más de Andrés. ¡Es algo que no puede evitar! Fina, por su parte, hace una sorprendente confesión a Digna, mientras que Álvaro ha tomado la contundente decisión de cambiar su plan y hacerlo en el último momento a pesar de las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.