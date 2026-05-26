Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 25 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 567 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Fina no ha dudado un solo segundo en ocultar a Marta los verdaderos motivos por los que está teniendo, cada vez más, una actitud verdaderamente esquiva. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, a Tasio no le queda otra opción que tomar una drástica decisión que tiene estrecha vinculación con Carmen. Por si fuera poco, la falta de clientes en la cantina ha comenzado a preocupar seriamente a Salva y a Mabel.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido observar cómo, finalmente, Pablo se entera de que existen ciertos rumores que relacionan a Salva con el robo, mientras que Beatriz ha conseguido dejar sin palabras a Álvaro con una inesperada propuesta. Por si fuera poco, dadas las circunstancias, Nieves se ve obligada a tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con su partida a Tarragona. Parece que ha llegado el momento de dar ese importante paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 568 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 26 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo los trabajadores de la perfumería van a empezar a dimitir, poco a poco. Gabriel no puede evitar notar cierta tensión entre Damián y Pablo. Por otro lado, este último confiesa a Nieves que Salva es un ex presidiario.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Mabel toma una drástica decisión respecto a su relación con Salva, mientras que Fina recibe una llamada de una persona de lo más misteriosa. Por si fuera poco, observamos cómo Eduardo se queda completamente descolocado y sin palabras al reencontrarse con alguien verdaderamente inesperado. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.