El pasado 8 de mayo, Julia Janeiro dio la sorpresa al conceder una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola!, por lo que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tuvo la oportunidad de sincerarse sobre muchos aspectos de su vida. De hecho, era la primera vez que lo hacía públicamente. Durante la conversación, en la que la joven habló sobre numerosas cuestiones que tienen estrecha relación con el ámbito personal, quiso hablar sobre los significados que tienen sus tatuajes. Entre otras tantas cuestiones, Julia Janeiro dejó claro que todos ellos tienen un gran valor para ella. «Tengo, creo que 30, y todos significan algo para mí», comentó la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario a cámara, antes de enseñar varios de ellos.

De esta forma, se destacó el año de nacimiento de sus abuelos, así como la frase ‘con Dios’ que la joven utiliza habitualmente para decir adiós. Pero no todo queda ahí, puesto que también tiene tatuajes que tienen que ver con sus padres. «Tengo aquí una frase que pone ‘Hasta donde la luz llegue’, que mi madre siempre me dice: ‘Te quiero hasta donde la luz llegue’ y me la tatué aquí con su letra», indica la andaluza, mientras muestra su muñeca para mostrar el lugar donde se encuentra ese tatuaje. En cuanto al torero, Julia reconoce que tiene varios y están situados en su espalda. «En la columna vertebral tengo ‘Siempre, esfuérzate y prospera’ en inglés y lo tengo precisamente ahí porque cuando mi padre tuvo el accidente, tiene ahí la cicatriz», confesó.

Pero no todo queda ahí, puesto que, en su charla con los compañeros de ¡Hola!, la joven no dudó un solo segundo en sincerarse sobre lo que supone para ella la figura de su padre: «Él es un ejemplo a seguir, de superación, y creo que es un tatuaje que representa mucho lo que es», aseguró, emocionada.

A la hora de hablar de sus tatuajes favoritos, Julia Janeiro lo tiene claro: un Cristo con los brazos abiertos en el omóplato derecho, el que tiene en la columna en honor a su padre y el de las orquídeas que lleva en la muñeca izquierda. Y es que son las flores favoritas de su madre, María José Campanario. «Yo siempre le digo a mi tatuador, a Leo, que me deje como un pergamino, que gracias a él soy un cómic», afirmó Julia.

Como consecuencia de la enorme pasión que siente la joven por los tatuajes, el compañero de la mencionada revista del corazón quiso saber si a Jesulín de Ubrique y a María José Campanario también les gustaban los tatuajes. De esta forma, la andaluza aseguró que a su madre sí, pero que al diestro no tanto, e incluso que jamás se había hecho uno.

Eso sí, no tuvo reparos a la hora de dar a conocer la confesión que le hizo su padre respecto a qué se haría en el caso de que se decidiese a dar el paso: «Siempre ha dicho que, si tiene que hacerse uno, sería la cabeza de un tigre en la espalda entera. Yo le animo», reconoció. ¿En algún momento veremos a Jesulín con ese tatuaje en su espalda?