Jesulín de Ubrique aclara su corta carrera musical: «Les puse el caramelo en la boca a mis enemigos»

Corría el año 1996 cuando Jesús Janeiro Bazán, al que todos conocemos como Jesulín de Ubrique, vivía su mayor momento de éxito como torero y se había convertido en todo un personaje del mundo del corazón. El interés por su vida hacía que las televisiones estuviesen cada día en su mítica finca Ambiciones y que toda España conociese a Currupipi, el tigre que adoptó. En mitad de esa locura, el torero anunciaba que iba a sacar un disco, una noticia que llegó a sorprender a todo el país, aunque en los locos años 90 del mundo del famoseo nada era imposible. Aunque el estribillo de ‘toda, toda, toda, te necesito toda’ lo conocemos todos los que vivimos aquella época, lo cierto es que el diestro decidió de la noche a la mañana acabar con su etapa de cantante.

Durante años ha querido dejar aparcado este momento de su vida, pero parece que aquel ‘loco distraído’ se está reconciliando con su música; por eso ha querido volver a Tu cara me suena a ponerse detrás de un micrófono. En su entrevista en El Hormiguero no ha podido dejar de hablar de este tema, además de hacer balance de su paso por el programa de imitadores. Esto llega en una etapa de más calma y de acercamiento a los medios por parte de Jesulín, tanto que hasta su mujer María José Campanario y su hija Julia han dado el paso a ser concursantes. María José en El Desafío y Julia será concursante de La caja amarilla, confiando en Antena 3 para saltar a los medios.

Antes de nada, hay que recordar que Jesús publicó un disco y que apenas un mes después de estar a la venta cortó con todo. Dejó atrás la promoción y anuló todas las fechas de una gira que tenía que llevarse por España y por América para convertirle en el nuevo Bertín Osborne y competir con Agustín Pantoja (sí, el hermano de Isabel) como cantante romántico de moda en aquel momento.

Sobre aquello, Pablo Motos le ha preguntado en su charla en El Hormiguero, donde ha dejado claro que no todo fue tan bonito como era de esperar. «Me pasó factura muy rápido, pero fui hábil y supe apartarme. Ví que eso no iba conmigo. Sentí que con el disco les puse el caramelo en la boca a mis enemigos y siento que defraudé un poco a mis partidarios», reconoce.

Si ya levantaba ampollas por su forma de ser y de comportarse en un mundo de tradiciones como es el del toreo —recordemos ese corrido solo para mujeres, la más vista de la historia en televisión—, aquello fue una nueva provocación. «No te puedes poner delante de un toro y que no te respeten, así que corté por lo sano y cerré el maletín del cante», así quiso evitar más problemas y seguir con su éxito en los ruedos. Una decisión que, años después, podemos decir que fue acertada, porque siguió en lo más alto del escalafón durante años.

El dinero que perdió Jesulín de Ubrique en su carrera discográfica

Abandonar la música no le salió gratis al padre de Julia Janeiro, puesto que tuvo que pagar una enorme penalización por incumplir sus contratos de promoción y conciertos con la discográfica y los promotores musicales de los eventos.

Los detalles sobre aquello los dio a Pablo Motos en una entrevista en el año 2024 con motivo de su paso por El Desafío: «Yo tenía hecha una gira y todo, yo iba a cantar en América. No hice las Américas toreando y las iba a hacer cantando».

Como era de esperar, aquel disco iba a vender mucho y los afectados que iban a perder dinero tras apostar por él le pidieron grandes cantidades como compensación. «Corté por lo sano. Tuve que pagar, no sé si fueron 60 o 70 millones de pesetas (alrededor de unos 400.000 euros) y ya está. Yo me rajé, y cuando uno se raja tiene que aceptar las consecuencias», reconocía ante las cámaras.