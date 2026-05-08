Al menos tres muertos y ocho desaparecidos durante el volcán Dukono de Indonesia

Al menos tres personas han muerto en el noreste de Indonesia durante una erupción del volcán Dukono, que ha sorprendido este viernes a unos 20 escaladores.

Dos de las víctimas mortales son de Singapur y la tercera, indonesia. De la veintena de escaladores, sólo nueve han conseguido bajar el monte, por lo que ocho personas permanecen desaparecidas. Además, la Policía sospecha que entre los desaparecidos, hay otros tres muertos pero dada la situación todavía no hay forma de llegar al lugar.

La erupción ha provocado una enorme nube piroclástica de unos diez kilómetros de altura y obligado a la declaración de una alerta provisional en las localidades circundantes.

El jefe de policía de la provincia de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, ha recordado en una intervención en la cadena Kompas TV que el volcán lleva desde marzo bajo el nivel 2 de alerta, lo que significa que su ascenso estaba terminantemente prohibido.