Heridas dos personas tras el ataque de un dron ruso contra un edificio residencial en Rumanía

Un dron ruso ha impactado durante la madrugada de este viernes contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galați, situada en el este del país y muy próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio y dejando al menos dos personas heridas. El ataque supone uno de los episodios más graves registrados hasta la fecha en territorio de un país miembro de la OTAN desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Según ha informado la Inspección General para Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron se estrelló contra la décima planta de un bloque de viviendas poco después de la medianoche. El impacto provocó una fuerte detonación y un incendio en uno de los apartamentos afectados. Los servicios de emergencia desplegados en la zona consiguieron extinguir rápidamente las llamas, aunque la explosión causó daños materiales considerables en varias viviendas del edificio.

Las autoridades han confirmado que dos personas resultaron heridas leves tras el incidente: una mujer de 51 años y un menor de 14. Ambos han sido atendidos por los equipos médicos desplazados al lugar y posteriormente trasladados a un centro hospitalario.

De igual manera, aunque los servicios de emergencia señalaron que no era necesaria la evacuación completa del inmueble, cerca de 70 residentes decidieron abandonar el edificio de manera preventiva para que se llevase a cabo la inspección del edificio.

El Ministerio del Interior rumano explicó que toda la carga explosiva del dron detonó tras el impacto y aseguró que no existía riesgo de nuevas explosiones. Asimismo, las autoridades enviaron mensajes de alerta aérea a la población de la región para advertir de posibles riesgos derivados de la actividad militar cercana a la frontera con Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rumanía ha señalado que el aparato penetró en el espacio aéreo nacional durante una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructuras ucranianas situadas en la zona del Danubio, especialmente cerca de los puertos de Izmail y Reni, objetivos frecuentes de las fuerzas rusas debido a su importancia para las exportaciones ucranianas de cereal. Según la información oficial, el dron fue detectado por los sistemas de vigilancia aérea rumanos antes de impactar en Galați.

Ante la situación, las Fuerzas Armadas rumanas activaron protocolos de defensa aérea y desplegaron varios medios militares, incluidos cazas F-16 y un helicóptero de vigilancia, para monitorizar el recorrido del aparato. Sin embargo, las autoridades no llegaron a interceptarlo antes de que alcanzara la zona urbana, en parte por el riesgo de provocar daños mayores sobre áreas habitadas.

Tras el incidente, el Gobierno rumano ha condenado lo sucedido y calificó el impacto como una «grave violación» de la soberanía nacional y del espacio aéreo de un Estado miembro de la OTAN. Bucarest responsabilizó directamente a Rusia y anunció que trasladaría el caso tanto a la Alianza Atlántica como a organismos internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«La naturaleza sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada, a nivel nacional, de aliados e internacional», ha dicho el presidente rumano, Nicusor Dan.

Reacciones internacionales tras el ataque

La OTAN y varios gobiernos occidentales reaccionaron rápidamente al ataque. El secretario general de la organización, Mark Rutte, calificó el comportamiento ruso de «imprudente y peligroso», mientras que distintos líderes europeos expresaron su solidaridad con Rumanía y advirtieron sobre el creciente riesgo de que el conflicto en Ucrania termine afectando de manera más directa a países aliados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este viernes que Rusia «ha cruzado una nueva línea» después de que un dron impactara contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, un incidente que ha dejado varios civiles heridos «en territorio de la UE».

«La guerra de agresión de Rusia ha cruzado una nueva línea. La incursión de un dron ruso ha impactado en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles. En territorio de la UE. Expresamos nuestra plena solidaridad con Rumanía y su pueblo», ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.