La Casa Blanca quiere que se imprima un nuevo billete de 250 dólares con la cara de Trump
La Casa Blanca no ceja en su empeño de que en EEUU circule un nuevo billete de 250 dólares con la cara de Donald Trump. Tras un intento fallido hace meses para que se aprobara en el Congreso, ahora, funcionarios de la Casa Blanca habrían comenzado una nueva ofensiva.
Personal de la Administración estaría presionando a la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del Tesoro para que prepare ese nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente de EEUU, Donald Trump.
Serían dos altos cargos del Tesoro, el tesorero Brandon Beach y su principal asesor Mike Brown, quienes habrían insistido repetidamente ante el personal técnico para avanzar con los prototipos del nuevo billete, incluso facilitando maquetas de diseño, según informa The Washington Post.
De llevarse a cabo la petición, se rompería una férrea tradición y la legislación federal de Estados Unidos, que prohíbe que personas vivas aparezcan en los billetes de curso legal, una norma que se mantiene desde hace más de 150 años.
La responsable de la oficina de impresión, Patty Solimene, recordó a los funcionarios que el proceso de diseño y aprobación de un nuevo billete es largo y complejo —puede llevar entre seis y ocho años—, por lo que sería imposible, les dijo, que Trump viera su imagen circulando antes del final de su mandato. Poco después, Patty Solimene fue destituida,
La Administración Trump sí ha logrado otro cambio simbólico: los nuevos billetes de 100 dólares ya están imprimiéndose con la firma de Trump, algo inédito para un presidente en ejercicio.