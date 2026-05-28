¿Sigue abierto el Hotel Restaurante Valmar tras ‘Servicio Secreto by Chicote’?

El Hotel Restaurante Valmar se encuentra al borde del abismo. Su propietario, Vicente, cuenta con un bagaje previo en el sector hotelero, pero el restaurante se ha convertido en su auténtico talón de Aquiles. Sin un rumbo fijo, el negocio ha entrado en una espiral destructiva donde la falta de organización lo ha desbordado absolutamente todo, provocando un servicio caótico, retrasos insostenibles y una tensión insoportable en el ambiente. Es por eso que uno de los empleados ha pedido ayuda a Alberto Chicote, pero el cocinero se presenta allí en completo secreto. Aunque el local está lleno de cámaras, todos creen que están grabando un falso programa que nunca se emitirá, pero lo cierto es que el chef estará viendo todo desde fuera y apuntando todos los errores, además de haberse podido colar en mitad de la noche para hacer una inspección. Así está el Valmar después de la emisión de Servicio Secreto by Chicote.

La infiltración nocturna: larvas, cucarachas y moho

Para conocer la cruda realidad del local sin filtros, Alberto Chicote recurrió a la ayuda de un topo y se infiltró en el establecimiento en plena noche y con el local cerrado. Lo que descubrió en el corazón de la cocina ha dejado en shock al equipo del programa. El panorama era alarmante:

Ollas repletas de comida en avanzado estado de descomposición, verduras podridas y moho. Larvas y cucarachas campando a sus anchas por las zonas de trabajo. Por si no fuera suficiente, los electrodomésticos y encimeras tenían niveles intolerables de suciedad y contaminación orgánica acumulada.

A esta alarmante falta de salubridad se le suma un desorden organizativo demencial. El caos es tal que el propio jefe de cocina se ve obligado a compaginar los fogones con las tareas de recepción del hotel, moviéndose sin coordinación alguna y sin poder atender como es debido a ninguna de sus funciones.

Chicote asalta la cocina desde su furgoneta secreta

Al ver que la cocina pretendía sacar platos en condiciones totalmente inaceptables y peligrosas para la salud de los clientes, el chef se vio obligado a salir de su escondite y asaltar el restaurante para detener el desastre en directo. La intervención del madrileño hace cambiar mucho las cosas y consigue que el servicio sea mucho mejor.

Por lo que se puede ver en sus redes sociales, el programa pudo ser grabado a finales del año 2025, momento en el que se aprecia un cambio de imagen y de carta. Es en ese momento cuando el local ha dado más importancia a los menús de su restaurante y lo anuncia para todo tipo de clientes, no sólo los del hotel.

¿Sigue abierto el Hotel Restaurante Valmar?

Como ha podido comprobar Happy FM, en el momento de publicar este artículo es posible realizar reservas en el hotel tanto en su web como en plataformas como Booking. Además, en sus redes sociales continúan anunciando menús del día por un precio de 14 €.

Es fácil apreciar que en sus promociones se usan imágenes y vídeos creados con inteligencia artificial, que poco o nada se parecen a las reales de las habitaciones y el exterior del hotel que en algunos momentos se utilizan. Se trata de un punto en contra que seguro que es fuente de problemas y quejas.

¿Qué dicen las reseñas del local?

Pese a la intervención de Servicio Secreto by Chicote, en la actualidad tiene notas muy bajas en plataformas de reseñas como TripAdvisor (donde tiene un 2,8 sobre 5). En ella encontramos una reciente opinión que dice lo siguiente: «No lo recomiendo, malos servicios. Por la mañana no hay agua caliente, la televisión no funciona, no hay wifi, la persiana no funciona, los aparatos de aire están en la terraza y hacen mucho ruido. Solo una lámpara en la pared con poca luz. Sólo el precio fue bueno».

En las reseñas de Google mejoran algo las opiniones, pero su nota llega al tres sobre un cinco. En esta red siguen apareciendo comentarios en los que se habla de la dejadez del personal, que tiene que seguir atendiendo al restaurante y los huéspedes del hotel, por lo que en momentos de mucho trabajo se convierte en un problema.

«El desayuno no estaba incluido. A elegir: tostada con tomate y una loncha de jamón, tostada con mantequilla o mermelada o bollería: napolitana o croissant. Tres personas para tres mesas y aun así se equivocaron (…) A pesar de todo, fue un viaje maravilloso a Cuenca y estas cosas son de las que más te acuerdas para reírte. Cuenca recomendable 100%, incluyendo, por supuesto, la tirolina; el Valmar, lamentablemente, no es hotel ni restaurante», dice un reciente cliente del hotel y del restaurante.