¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 28 de mayo al 1 de junio de 2026

Mantener el liderazgo de las tardes en televisión requiere frescura constante, y el equipo de Roberto Leal lo sabe perfectamente. Durante los próximos tres días, el plató de Antena 3 se llenará de ritmo, risas y altas dosis de competitividad gracias a una mesa que equilibra la veteranía con grandes dosis de energía. Desde el jueves 28 de mayo y hasta el lunes 1 de junio, dos cantantes, un actor legendario y el ‘hombre del tiempo’ más atractivo de la televisión pasarán por el plató para ayudar a Javier y a David, los concursantes de Pasapalabra que han conseguido hacerse fuertes en el programa desde hace semanas.

Angy Fernández y Natalia: El duelo de divas pop que encenderá la pista

La música y la energía desbordante serán las grandes protagonistas de la tarde gracias a dos mujeres que saben perfectamente lo que es arrastrar masas:

La carismática Angy Fernández regresa dispuesta a demostrar que su rapidez mental es tan letal como su voz. Tras conquistar los escenarios y la pequeña pantalla, su competitividad en la ‘Pista Musical’ promete momentos memorables. La conocimos en Factor X , pero más tarde saltó a la fama por series como Física o Química y desde hace años es una de las actrices de musicales con más trabajo de nuestro país.

regresa dispuesta a demostrar que su rapidez mental es tan letal como su voz. Tras conquistar los escenarios y la pequeña pantalla, su competitividad en la ‘Pista Musical’ promete momentos memorables. La conocimos en , pero más tarde saltó a la fama por series como Física o Química y desde hace años es una de las actrices de musicales con más trabajo de nuestro país. La reina del pop de los 2000: Junto a ella, la incombustible Natalia Rodríguez, que mantiene una gran carrera desde que fuese la benjamina de la primera edición de Operación Triunfo. Pese a no trabajar con ninguna de las grandes compañías discográficas de nuestro país, la cantante sigue en la brecha y no para de trabajar con giras y publicando nuevas canciones.

Gabino Diego y Francisco Cacho: El toque de cine y rigor informativo

Se trata de una mezcla muy especial, puesto que a nadie se le ocurriría mezclarles en ningún momento.

Pura historia del cine español: El queridísimo actor Gabino Diego vuelve a la carga para inundar el plató con su particular sentido del humor. Su experiencia y calma estratégica serán vitales para rascar segundos decisivos en el marcador. Recientemente ha vuelto a su papel de Cuco en Torrente presidente, pero esa es una de sus decenas de películas. Actualmente, está centrado en el mundo del teatro y sigue de gira por toda España con la obra Pijama para seis .

El queridísimo actor vuelve a la carga para inundar el plató con su particular sentido del humor. Su experiencia y calma estratégica serán vitales para rascar segundos decisivos en el marcador. Recientemente ha vuelto a su papel de Cuco en Torrente presidente, pero esa es una de sus decenas de películas. Actualmente, está centrado en el mundo del teatro y sigue de gira por toda España con la obra . La voz de ‘El tiempo’: Cierra el cuarteto el meteorólogo Fernando Cacho, quien cambiará los micrófonos de la actualidad informativa por la tensión del cronómetro, aportando la precisión necesaria para no cometer fallos antes del Rosco. El presentador de la información meteorológica en laSexta es ya un habitual del concurso y ha forjado una bonita amistad con Roberto Leal.

Tres tardes cruciales de cara al bote definitivo

La suerte está echada. Estos cuatro invitados no solo acuden a divertirse, sino a cargar con la presión de rellenar el marcador de unos concursantes que se juegan millones en cada letra.

‘Pasapalabra’ continúa con total normalidad

El programa ha sido noticia por asuntos judiciales, que podrían obligar a que la mítica prueba de El Rosco pueda desaparecer. Aunque una sentencia del Tribunal Supremo lo ordena, Antena 3 y la productora del programa tienen semanas para negociar con los propietarios (una productora holandesa) de la prueba o efectuar cambios al final del programa, como ya ocurre con la versión francesa del programa.

Como ya hemos informado desde Happy FM desde el primer momento, el programa no corre ningún peligro y se seguirá emitiendo cada tarde a partir de las 20 h. En el peor de los casos, los espectadores podrían notar un único cambio, pero sería en la prueba final, buscando una alternativa para El Rosco, aunque todavía queda tiempo para saber qué ocurrirá finalmente.