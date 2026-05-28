Confinados 600 vecinos del municipio de Orrius (Barcelona) por un incendio forestal originado en una fábrica

Un incendio originado en una industria de parafina de Orrius, en Barcelona, ha obligado a confinar a unos 600 vecinos del municipio. El fuego se ha propagado hacia masa forestal. Los Bomberos de la Generalitat han conseguido estabilizarlo, aunque todavía hay una columna «importante» por el material combustible restante en la nave.

El incendio ha comenzado sobre las 12:40 horas en el patio de la industria y ha movilizado a 30 dotaciones terrestres y cinco áreas de los Bomberos de la Generalitat. Más de 200 personas llamaron al 112 alertando del fuego. Tras estabilizarlo, unos 80 bomberos, ayudados de 31 vehículos, cuatro de ellos aéreos, siguen trabajando.

A raíz del fuego, Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan de emergencias Infocat. Además, los 600 vecinos del municipio han recibido una notificación Es-Alert en sus móviles pidiéndoles que permanezcan en casa, con puertas y ventanas cerradas.

Los Bomberos recomiendan a la ciudadanía cerrar puertas y ventanas y no salir a la calle, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y llamar al 112 en caso de emergencia. El jefe de intervención del cuerpo, el subinspector Josep Manel Escudero, ha reconocido desconocer si el fuego se ha originado en la nave industrial o ha sido primero en la vegetación y posteriormente ha saltado a esta.

🔥 L’incendi d’indústria d’Òrrius (Maresme) afecta unes 0,5 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels #AgentsRurals. Fem seguiment del vessament de parafina a la riera de Riudemeia, amb una afectació d’uns 450 metres lineals. S’ha solidificat i ja no propaga. https://t.co/oc9nZMDWR0 pic.twitter.com/EgC19wDQDe — Agents Rurals (@agentsruralscat) May 28, 2026

Monitorizar una columna «importante»

Escudero ha indicado que no se ha producido ningún daño personal ni en ninguna edificación y que los 16 trabajadores de la industria han podido salir por su propio pie en estado leve. Ahora, la estrategia, según explica, será monitorizar la columna ante la previsión de que se reduzca a medida que el combustible vaya ardiendo.

La parafina es un derivado del petróleo o del carbón, conocido por su capacidad de retener el calor. La empresa compra, procesa y vende parafina y que en el momento del incendio había en la misma unas 500 toneladas. El objetivo es que el material llegue a la riera debido a que es un material que se vuelve líquido con el calor.