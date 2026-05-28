Sinner sufre un durísimo golpe de calor: deshidratado, con vómitos y calambres cuando iba a ganar

Las altísimas temperaturas en París están marcando este Roland Garros. La última víctima ha sido Jannik Sinner, que este jueves, cuando lo tenía todo de cara para ganar su partido de segunda ronda, fue arrasado por un durísimo golpe de calor. La deshidratación dejó prácticamente inmovilizado al italiano, que se tuvo que sentar unos minutos en el banquillo a refugiarse del sol e irse a vestuarios para que le siguieran atendiendo los médicos.

Sinner había ganado los dos primeros sets a Juan Manuel Cerúndolo por 6-3 y 6-2, pero en el tercero, cuando iba 5-1 (con cuatro juegos de ventaja) y sólo a uno más de derrotar a su rival, el calor le exprimió por completo. Fue tal su colapso que no ganó ningún punto más hasta que el tenista argentino le empató a 5-5.

Su lenguaje corporal demostraba que estaba sufriendo un auténtico calvario por las temperaturas, que habían derivado en calambres que no le dejaban ni moverse ni realizar buenos golpeos. Y es que a la hora del partido el termómetro marca 32 grados en la capital de Francia, una sensación que aumenta en la pista central de Roland Garros a pleno sol.

Sinner, que hasta este año no era un experto sobre tierra, logró resistir gracias a sus dos sets de ventaja, aunque Cerúndolo aprovechó su mal estado para ganarle el tercero (5-7) y acercarse al italiano con 2-1. De hecho, al terminar esa tercera manga, el número uno del mundo se volvió a retirar al vestuario, donde la organización le concede unos minutos más para recomponerse y superar ese golpe de calor para continuar en el Grand Slam.

Sinner revive el episodio de Alcaraz

Su sufrimiento recordó al de Carlos Alcaraz en aquella semifinal contra Alexander Zverev en el Open de Australia de 2026, un ejercicio de resistencia para ser finalista y luego campeón. Y cuando estaba empezando a recuperarse, Sinner se retiró al fondo de la pista a vomitar, mientras uno de los hombros, totalmente desencajado, le impedía golpear con normalidad.