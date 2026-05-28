El juicio de Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la 1, contra RTVE por conflicto en sus condiciones laborales que estaba previsto que se celebrara este jueves, 28 de mayo, en Madrid, ha tenido que ser suspendido.

Este conflicto viene de tres años atrás, cuando La Hora de La 1 pasó a convertirse en una producción propia de RTVE, Silvia Intxaurrondo siguió vinculada al programa como profesional externa mediante la empresa Sukun Comunicación S.L.. A través de esta fórmula llegó a percibir hasta 269.000 euros anuales. No obstante, en 2023 una inspección de Trabajo inició una investigación al detectar posibles irregularidades en su contrato mercantil.

A raíz de esto hubo un cambio en las condiciones laborales de Silvia Intxaurrondo y decidió demandar a la cadena. Así, la presentadora de La Hora de La 1 demandó a Televisión Española a finales del año pasado e inició el proceso judicial por «sus nuevas condiciones laborales» con las que perdió una considerable cantidad de dinero después de que Trabajo obligase a RTVE a regular su situación laboral. Sin embargo, como este juicio que se tenía que haber celebrado hoy, se ha aplazado como ha publicado El Mundo.

RTVE le ofreció un nuevo contrato que cambiaba sus condiciones laborales

Por tanto, después de concluir que debía figurar como trabajadora de RTVE, la Corporación se vio obligada a ofrecerle un nuevo contrato como «personal no fijo». Esta situación suponía cambiar su salario a 45.000 euros anuales más complementos, una cantidad notablemente inferior a la que venía cobrando. De hecho, la propia Corporación ya había advertido a la presentadora de que debía quedar sujeta al convenio colectivo.

Este juicio no tiene una nueva fecha aún tras el aplazamiento, pero será el penúltimo capítulo de la periodista con la actual dirección de la cadena pública. Las relaciones entre ambas partes siguen frías, de acuerdo con las fuentes consultadas, pese a que Silvia Intxaurrondo ya presenta en solitario La Hora de la 1 y es líder de audiencia en su franja horaria.

El medidor de audiencias da el liderazgo a Silvia Intxaurrondo incluso durante los más de 15 minutos que estuvo en negro por un apagón, el pasado viernes 15 de mayo. Cuando empieza el apagón, el programa está en un 17% y baja después al 13,7%, manteniendo el liderazgo sobre sus rivales.