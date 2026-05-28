Un inmigrante africano de 26 años y originario de Gambia ha sido detenido tras intentar matar con un cuchillo a un subinspector de la Policía Nacional al grito de «¡Alá es grande!» durante una intervención policial en una vivienda de Chirivella (Valencia).

El suceso tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2026, cerca de las 9:30 horas, en un piso de Chirivella. A esa hora, la Policía Nacional recibió una llamada de un vecino de la zona, de origen africano, que pedía ayuda a los agentes para con el compatriota con el que compartía la vivienda.

Al llegar la patrulla, el solicitante de ayuda les contó que su compañero de piso, también gambiano, se dedicaba a consumir marihuana y a recitar versos del Corán que escuchaba a todo volumen, encerrado en su habitación.

Intentó apuñalar al policía en el cuello

Al invitarle a salir de su habitación, el inmigrante se abalanzó sobre el policía, un subinspector, e intentó clavarle en el cuello un cuchillo de cocina de tamaño considerable.

El agente esquivó la puñalada en el cuello, pero no pudo evitar que el inmigrante le clavara el cuchillo en un hombro, aunque el chaleco de protección que portaba el policía le salvó de sufrir heridas de gravedad.

Otros dos agentes heridos

Otros dos policías nacionales resultaron heridos durante la intervención para desarmar y detener al inmigrante que apuñaló al policía. Durante la refriega, el joven de 26 años intentó arrojarse por la ventana, tras pedir a los agentes que le «sacrificaran» en el nombre de Alá.

El inmigrante que apuñaló al policía ha sido acusado de los delitos de tentativa de homicidio y atentado a agentes de la autoridad. El detenido, según el diario Las Provincias, no contaba con antecedentes previos por hechos violentos.