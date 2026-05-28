El ex ministro Fernández Díaz dice que oyó hablar de ‘Kitchen’ «cuando se publicó en la prensa»

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que la primera vez que escuchó hablar de esta supuesta operación parapolicial contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas fue cuando apareció publicado en la prensa, en 2015 o 2016. Además, ha negado haberse entrometido en operativos policiales o saber acerca de confidentes.

Antes de Fernández Díaz ha declarado el ex número 2 de Interior con Mariano Rajoy, quien también ha negado haber ordenado espiar a Bárcenas. Como ya informó en exclusiva OKDIARIO, Martínez señaló directamente a Rajoy en una conversación privada a cuyo audio ha tenido acceso este diario.

En este juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, se juzga una presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información que pudiera resultar incriminatoria para el PP. Tanto el ex ministro como Francisco Martínez están acusados y se enfrentan a peticiones de pena de 15 años por parte de la Fiscalía.

Fernández Díaz, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado y del tribunal, ha señalado que nunca ordenó poner en marcha ningún operativo contra el entonces tesorero. «En absoluto», ha insistido.

También ha explicado que no tuvo conocimiento de que Bárcenas pudiera ostentar información comprometedora para él o para otros dirigentes del PP, como tampoco que Sergio Ríos, chófer del ex tesorero, también acusado en el juicio, fuera confidente de la Policía Nacional.

Asimismo, el ex ministro ha detallado que nunca habló con el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, también acusado en el juicio, sobre esa «operación», y ha incidido en que las cuestiones operativas policiales «no forma parte de la competencia y la responsabilidad del ministro del Interior».

«Yo me entero de esa operación cuando empieza a aparecer en medios de comunicación. No me había enterado de esa operación y, por tanto, no había hablado con nadie», ha remarcado cuando su letrado le ha preguntado si departió del tema con su ex número dos.

Niega los mensajes

Asimismo, Fernández Díaz ha dicho que no reconoce mensajes supuestamente enviados a Francisco Martínez informándole sobre el clonado de los dispositivos de Bárcenas, que se llevó a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional en una cafetería de Madrid, o interesándose sobre el chófer de Bárcenas.

En concreto, ha argumentado que al no tener conocimiento de los hechos, «jamás» pudo enviar un texto a Martínez sobre la materia. Además, ha apuntado que «no tiene lógica» que el ministro informe al secretario de Estado, sino que es el «número dos» el que informa al «número uno».

Indicios de manipulación

Uno de los mensajes, que fue reproducido en la vista oral, tiene fecha del 18 de octubre de 2013 y reza lo siguiente: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica».

En el juicio quedó acreditado que la fecha de ese mensaje habría coincidido en el tiempo con el clonado del contenido de varios dispositivos electrónicos de Bárcenas, un trabajo que, según reconocieron en el juicio los agentes que lo llevaron a cabo, se realizó en octubre de 2013 en una cafetería ‘Vips’ del centro de Madrid.

Francisco Martínez protocolizó los mensajes ante notario para certificar que los había recibido de Fernández Díaz. Sin embargo, el perito informático que los analizó, que declaró en el juicio a propuesta de Fernández Díaz, señaló que detectó «indicios de manipulación» y que no pudo garantizar que fueran enviados por el ex ministro.

«Nada de nada» de fondos reservados

Preguntado sobre la gestión de los fondos reservados –con los que, según los investigadores, la presunta trama habría pagado al chófer como confidente–, Fernández Díaz ha asegurado que no firmó «ningún documento» ni autorizó ningún pago. «Nada de nada», ha resumido.

El ex ministro ha negado haber dado indicaciones al comisario José Luis Olivera, acusado en este juicio, para presionar al investigador de la trama Gürtel , Manuel Morocho. «Esa información es falsa», ha subrayado, indicando, además, que conoció al inspector durante este proceso.

Asimismo, Fernández Díaz ha apuntado que no conocía esos mensajes porque él «jamás» ha utilizado la letra K para enviarlos. «Jamás he utilizado la K, te quiero con K ni entonces ni ahora, cosa que no sé de qué forma parte, no sé si de los modernos, no lo sé», ha apuntado.