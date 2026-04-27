La prueba que desmiente a Rajoy: su propio ‘número dos’ en Interior le coloca como impulsor de la ‘Kitchen’

Mariano Rajoy declaró el pasado jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en su Gobierno no hubo «ninguna operación política» para robar información comprometedora al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y que lo que existió fue «una operación policial» que «se adecuó totalmente a la legalidad». Un audio inédito al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO contradice esa versión desde dentro: es la voz de Francisco Martínez, su propio número dos en el Ministerio del Interior, quien en una conversación privada señala directamente al ex presidente.

«Lo que yo veo es que evidentemente esto ya no solamente es que el PP esté dando la batalla ahí… el problema es que los primeros que se han puesto en contra son los propios jueces», afirma Martínez en la grabación. Y añade: «La Kitchen es un gran escándalo, pero se sigue haciendo todo igual. O sea, no ha cambiado nada. Hubo mucha iniciativa de Rajoy porque nadie le planteaba nada». Con esas palabras, el ex secretario de Estado expresa su convicción de que la magistratura ha optado por no depurar responsabilidades en la cúpula del PP y encapsular la causa en el ámbito del Ministerio del Interior, dejando fuera del banquillo a quien, según él, impulsó el operativo.

Lo que había dicho hasta ahora Martínez

Hasta el momento de conocerse este audio que desvela OKDIARIO, Francisco Martínez había hecho lo justo para protegerse sin destruir a los suyos. Cuando compareció el 29 de octubre de 2020 ante el juez Manuel García-Castellón durante casi tres horas la estrategia del ex número dos de Interior fue la de un hombre que implica a su superior sin destruirle del todo y se protege a sí mismo sin negar los hechos. Confirmó que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación —porque fue el propio ministro quien le preguntó directamente por el chófer de Bárcenas— y defendió en todo momento que el operativo era legal y que él desconocía su verdadero alcance.

Martínez afirmó que sólo supo que la operación tenía que ver con Sergio Ríos, el conductor captado por Villarejo, y que fue entonces cuando se dirigió al director adjunto operativo Eugenio Pino para confirmarlo. Negó conocer que el pago al chófer se hiciera con fondos reservados pese a que los investigadores habían encontrado su firma en los documentos que autorizaban esa salida de dinero.

Su declaración chocó frontalmente con la del comisario García Castaño, quien había asegurado que despachaba Kitchen directamente con Martínez y que le entregó en persona el pendrive con el contenido volcado de los tres teléfonos de Bárcenas. El ex secretario de Estado no aportó ningún dato desconocido que pudiera complicar la situación de Fernández Díaz más allá de lo que ya constaba en el sumario, pero dejó clara una cosa: él no era el último escalón de la cadena de mando.

Careo con Fernández Díaz

El careo que el juez García-Castellón ordenó el 13 de noviembre de 2020 entre Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez fue uno de los momentos más reveladores de toda la instrucción del caso Kitchen. Lejos de aclarar las contradicciones entre sus versiones, la sesión se convirtió en un ajuste de cuentas entre dos hombres que se habían traicionado mutuamente. Fernández Díaz enumeró los insultos que su ex número dos le había dirigido en conversaciones privadas con media docena de interlocutores: «Me has llamado miserable, junto con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta».

Martínez no lo negó. Se limitó a contextualizarlo: «En ese momento, claro que no» había afecto. El ex ministro intentó además descalificar los SMS que le implicaban en la operación alegando que disponía de «un dictamen pericial que acredita que han sido manipulados», a lo que Martínez respondió con sorna que estaba «ansioso» por conocerlo, recordándole que había sido elaborado «sin mi móvil y sin el que tenías tú entonces».

Fernández Díaz le preguntó a Martínez: «Si no estabas investigado y no me constaba que hubieras cometido nada irregular, ¿de qué tenía que protegerte?» La respuesta de Martínez fue quirúrgica: «Para empezar, no declarando cosas que me perjudicaban.» El ex ministro insistió en que si hubiera podido hacer algo por él lo habría hecho, y Martínez le recordó que fue precisamente al verle desmarcarse públicamente cuando decidió acudir al notario: «Me veo no sólo solo, sino también señalado, como si yo fuese el muñidor de no sé qué operación siniestra.» Fernández Díaz cerró el círculo negando una vez más que supiera «nada de la operación Kitchen». «Ni del chófer ni de nada», le replicó Martínez. «Lo último que me podía imaginar es que íbamos a acabar así», añadió el ex ministro.

Comparecencia en el Congreso

La comparecencia de Martínez ante la Comisión de Investigación del Congreso, en junio de 2021, ya dejó señales inequívocas de hacia dónde apuntaba. Reconoció ante los diputados que llevó mensajes al notario precisamente para acreditar que el ministro Fernández Díaz tenía conocimiento del operativo. Admitió haber sufrido «presión diaria» y haber recibido «instrucciones muy concretas».

Y no desmintió los mensajes de WhatsApp en los que llamó «miserables» a Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz, contextualizándolos como fruto de un momento de «ansiedad» tras sentirse abandonado por sus superiores. Era un aviso, no una confesión. Lo suficiente para dejar claro que no había actuado por iniciativa propia, pero sin poner las cartas boca arriba. En privado, ese cálculo desaparece, como demuestra el audio de OKDIARIO. «La Kitchen es un gran escándalo, pero se sigue haciendo todo igual. No ha cambiado nada. Hubo mucha iniciativa de Rajoy», afirma señalando directamente a la cúpula del PP. Algo que no había hecho hasta ahora.