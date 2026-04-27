El audio de la confesión del ex ‘número dos’ de Interior Paco Martínez: «En la ‘Operación Kitchen’ hubo mucha iniciativa de Rajoy»

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a un audio inédito en el que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez afirma en una conversación privada que la Operación Kitchen fue «un gran escándalo» y que hubo «mucha iniciativa de Rajoy», al tiempo que lamenta que los jueces hayan optado por no perseguir a la cúpula del PP y llevar al banquillo únicamente a los ejecutores del operativo.

En la grabación, situada en 2021, Martínez expresa su frustración por el rumbo judicial de la causa. «Lo que yo veo es que evidentemente esto ya no solamente es que el PP esté dando la batalla ahí… el problema es que los primeros que se han puesto en contra son los propios jueces», afirma el ex secretario de Estado, en un lamento directo sobre la actuación de la magistratura. Y añade: «La Kitchen es un gran escándalo, pero se sigue haciendo todo igual. O sea, no ha cambiado nada. Hubo mucha iniciativa de Rajoy porque nadie le planteaba nada».

Con esas palabras, Martínez —ex número dos de Interior y persona de la más absoluta confianza de Soraya Saénz de Santamaría— deja claro que, a su juicio, la responsabilidad política e impulsora de la Kitchen recae sobre el ex presidente del Gobierno, y que los jueces han decidido encapsular la causa en el ámbito del Ministerio del Interior sin tocar a quienes estaban por encima. La frase «se sigue haciendo todo igual» expresa su convicción de que la justicia no estaba depurando el escándalo en toda su dimensión, sino tapándolo.

«Mi error fue ser leal a miserables como Rajoy…»

No es la primera vez que Martínez apunta más allá del Ministerio del Interior. En un recurso de apelación presentado en octubre de 2021, sostuvo que limitar la responsabilidad penal al ámbito ministerial «constituye una interpretación ajena a toda lógica» y que lo que se hizo desde Interior fue «ejecutar y cumplir órdenes». En julio de 2019, en unos mensajes de WhatsApp con el entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, Martínez había escrito que su «grandísimo error» en el ministerio fue «ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz], Rajoy o Cospedal», expresiones de las que se retractó posteriormente ante la Comisión de Investigación del Congreso.

Mariano Rajoy declaró el pasado jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que en su Gobierno no hubo «ninguna operación política» para robar información comprometedora al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y que lo que existió fue «una operación policial» que «se adecuó totalmente a la legalidad». Lo dijo con la misma rotundidad con la que en diciembre de 2021 negó ante la Comisión de Investigación del Congreso haber tenido «conocimiento alguno» de la Operación Kitchen. El audio inédito que desvela OKDIARIO contradice esa versión desde dentro: es la voz de Francisco Martínez, su propio número dos en el Ministerio del Interior, quien en una conversación privada señala directamente al ex presidente.

Ante el tribunal, Rajoy insistió en que ni el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ni el propio Martínez, ni él mismo «estaban en las operaciones policiales», y se mostró «absolutamente convencido» de que el operativo fue legal. Negó haber destruido documentación de la caja B del PP en presencia de Bárcenas —«absolutamente falso», repitió en varias ocasiones—, negó haber dado instrucciones a Fernández Díaz sobre cómo gestionar el impacto judicial de la investigación sobre la contabilidad extracontable del partido y negó haber conocido nunca al comisario jubilado José Manuel Villarejo, también acusado en el juicio.

Sobre los alias con los que algunos agentes se referían a él —el Asturiano, el Barbas…—, Rajoy ironizó: «Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere». Y ante la pregunta de si Bárcenas guardaba información comprometedora sobre él, respondió que su tranquilidad era «total y absoluta».