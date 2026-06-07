Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: última hora de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, resultados y votaciones

Ha llegado el día. Después de una intensa campaña electoral, los socios del Real Madrid eligen este domingo al que será su presidente durante los próximos cuatro años. Florentino Pérez, al frente del club blanco durante 23 de los últimos 26 años, y Enrique Riquelme, el aspirante, se disputan el sillón presidencial.

Los socios del Real Madrid podrán emitir su voto en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas desde las 09:00 horas hasta las 20:00. Para poder votar es obligatorio ser mayor de edad, tener al menos un año de antigüedad como socio del club y figurar en el censo electoral oficial definitivo.

¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones del Real Madrid?

Los socios del Real Madrid podrán votar este domingo desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota, en Valdebebas.