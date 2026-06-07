Real Madrid
Elecciones a la presidencia del Real Madrid, en directo: última hora de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, resultados y votaciones
Sigue en directo la última hora de las elecciones presidenciales del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
Guía completa de las elecciones en el Real Madrid: horarios, dónde se vota, hasta qué hora...
¿Cuántos socios tiene el Real Madrid?
Según la última actualización del club blanco, el Real Madrid cuenta con un total de 99.781 socios, una numeración que se va actualizando con el paso de los años, de manera que se eliminen las bajas que se produzcan, ya sea por deceso o por decisión personal, y se añaden el nuevo número de socios del Real Madrid.
¿Quién puede votar en las elecciones del Real Madrid?
Según recogen los Estatutos Sociales y las Normas Electorales del Real Madrid podrán votar todos los socios mayores de edad que tengan al menos un año de antigüedad y que figuren en el censo electoral. De los casi 100.000 socios, se estima que unos 70.000 tienen derecho a voto.
Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones del Real Madrid
Una vez que cierren las urnas en torno a las 20:00 horas, comenzará el escrutinio y se conocerán los primeros resultados de las elecciones del Real Madrid. Cada mesa realizará el recuento y emitirá los resultados a la Junta Electoral.
Ha llegado el día. Después de una intensa campaña electoral, los socios del Real Madrid eligen este domingo al que será su presidente durante los próximos cuatro años. Florentino Pérez, al frente del club blanco durante 23 de los últimos 26 años, y Enrique Riquelme, el aspirante, se disputan el sillón presidencial.
Los socios del Real Madrid podrán emitir su voto en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas desde las 09:00 horas hasta las 20:00. Para poder votar es obligatorio ser mayor de edad, tener al menos un año de antigüedad como socio del club y figurar en el censo electoral oficial definitivo.
¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones del Real Madrid?
Los socios del Real Madrid podrán votar este domingo desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota, en Valdebebas.
Socios con derecho a voto
Ya se conoce el dato exacto de los socios con derecho a voto en estas elecciones: 75.219. Estos son los madridistas que podrán acudir a las urnas este domingo para votar o bien a Florentino Pérez o bien a Enrique Riquelme como presidentes del Real Madrid.