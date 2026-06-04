¿Cuál será el fichaje de Florentino? Todas las pistas que dio a Iker Jiménez

¿A qué jugador se refiere Florentino Pérez? Esa es la pregunta que ronda por las cabezas de los madridistas y sobre todo de los socios que a estas alturas aún se debaten entre votar al actual presidente o al candidato Enrique Riquelme. El empresario español prometió este jueves en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez, que el próximo martes hará una oferta de 150 millones de euros, la más cara en la historia del club blanco, por un futbolista de un «equipo de Champions, que juega arriba y no es de la Premier».

Ese es el fichaje que promete Florentino y cuyo nombre aún no ha querido dar a conocer. A quien sí anunció fue a Denzel Dumfries, lateral del Inter de Milán que vestirá la camiseta del Real Madrid la próxima temporada si continúa en la presidencia a partir del domingo. Las preguntas de Iker Jiménez provocaron que Pérez fuese dando pistas y las principales fueron las que les contamos.

Florentino anunció que el traspaso será «mínimo de 150 millones» y que el jugador en cuestión es joven y pertenece a un equipo de Champions, pero no de la liga inglesa. Por tanto, las opciones se reducen y los focos apuntan sobre todo al PSG, flamante campeón de Europa. El presidente asegura que será la mayor oferta de la historia del Real Madrid, algo necesario para sacar a cualquier futbolista de París.

La necesidad de un centrocampista y la cantidad en la que Florentino estima el traspaso indican que Vitinha y Joao Neves son los principales candidatos que harían al Real Madrid romper la banca. Todo ello pasa porque continúe siendo presidente ganando en las urnas a Enrique Riquelme en las elecciones de este domingo.

Florentino promete el fichaje más caro

Cabe recordar que su relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha mejorado en los últimos meses a raíz de su unión con la UEFA. El pasado sábado presenciaron muy de cerca la final de la Champions en la que los parisinos se coronaron ante el Arsenal y quizá ahí se empezase a negociar el mayor traspaso en la historia del Real Madrid.

Otra de las opciones, según las pistas de Florentino, podría ser Julián Álvarez. El fichaje del delantero argentino supondría un golpe de efecto al arrebatar a un jugador del Atlético de Madrid por el que también está apostando el Barcelona en este mercado de fichajes. Sería quitárselo a sus dos eternos rivales en España.