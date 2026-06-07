Florentino Pérez ejerce su derecho al voto en las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez ejerció su derecho al voto en las elecciones del Real Madrid pocos minutos antes de las 10:00 horas de la mañana de este domingo en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas. El presidente madridista acudió a votar junto a su Junta Directiva y se dio un baño de masas entre los socios del club blanco.

El presidente madridista votó antes que su contrincante, Enrique Riquelme, en las elecciones del Real Madrid. Apareció por el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas en torno a las 9:45 de la mañana, pero tardó minutos en llegar hasta su mesa electoral, la segunda, para ejercer su derecho al voto.

Cientos de socios del Real Madrid pararon a Florentino Pérez, rodeándole, para hacerse fotos con él, abrazarle, besarle y decirle sus pensamientos sobre el Real Madrid y estas votaciones. El presidente se paró con todos antes y después de votar.

Cientos de socios del Real Madrid acudieron a Valdebebas para votar en las elecciones del club blanco desde primera hora de la mañana. A las 9, el Pabellón de Baloncesto ya estaba repleto. Una hora después, los votos depositados ya eran cientos y cientos. Una expectación máxima que demuestra que los socios madridistas tenían muchas ganas de votar después de 20 años sin hacerlo.