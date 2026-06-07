Así son las mesas electorales en las que se vota al próximo presidente del Real Madrid

Ya está todo listo en la Ciudad Real Madrid para que comiencen las votaciones. Este domingo, los socios del Real Madrid elegirán a su presidente para los próximos cuatro años. OKDIARIO se ha desplazado hasta allí para vivir en directo estas históricas elecciones a la presidencia del club blanco. Te contamos cómo son las mesas electorales en las que se vota al próximo presidente del Real Madrid.

El pabellón de baloncesto es el escenario elegido para acoger a los más de 75.219 socios que tienen derecho a voto en estas elecciones. Desde el club lo han dispuesto todo para que el socio pueda ir a votar este domingo. Una vez allí, hay diferentes mesas para que los madridistas metan su voto en las urnas y elijan si quieren a Florentino Pérez o a Enrique Riquelme como presidente del Real Madrid.