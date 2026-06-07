Florentino resume su campaña electoral y anima al socio a ir a votar: «Nos queda mucha historia por hacer»

Ha llegado el gran día. Tras varias semanas de campaña, este domingo los socios deciden el futuro del Real Madrid. Florentino Pérez ha querido mandar un último mensaje a todos los socios en sus redes sociales. La candidatura del todavía presidente ha culminado su campaña electoral con un tuit resumiendo todo lo que ha sucedido estas semanas, y anima a todos los socios a acudir a las urnas para elegir al presidente del club blanco.

«»Por quienes nos hicieron madridistas, por ellos y por nosotros, vayamos a votar. Nos queda mucha historia por hacer». Florentino Pérez», reza el mensaje de la cuenta oficial de Florentino 2026. A la publicación le acompaña un vídeo en el que se resume todo lo que ha sido la campaña electoral del candidato, y también recuerdan las promesas que ha hecho, con fichajes como Konaté o José Mourinho. También aparece su famosa lona colocada enfrente del Bernabéu con todas las Champions que ha ganado como presidente.

Durante su campaña electoral, Florentino Pérez ha asegurado que tiene firmado a José Mourinho para el banquillo, y a jugadores como Konaté y Dumfries para reforzar el equipo. Además, cabe recordar que esta última semana anunció que «el martes haré la mayor oferta de la historia de un traspaso del Real Madrid».

«El martes voy a hacer una importante oferta de otro club de la Champions y va a ser la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid va a pagar en la historia en un traspaso. Van a ser 150 millones. La oferta la haremos el martes si soy reelegido», afirmó. Michael Olise ha ganado enteros en los últimos días para ser la bomba de 150 millones de Florentino. Todo esto será sólo si sale reelegido.