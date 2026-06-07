Florentino sigue muy de moda: colas de socios en Valdebebas para fotografiarse con su presidente

Florentino Pérez sigue muy de moda. Este domingo, en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en 20 años, el presidente en funciones se dio un gran baño de masas con sus socios, que hicieron cola en Valdebebas para sacarse una foto con el madrileño. La imagen fue de lo más curiosa, al congregarse cientos de madridistas en fila para saludar y posar junto a su elegido en las urnas.