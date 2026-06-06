Sánchez y Begoña llegan al Primavera Sound escoltados por 7 coches, 2 furgonetas, una patrulla de los Mossos y un helicóptero

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, fueron recibidos por una enorme comitiva de escoltas para llevarle de concierto al festival Primavera Sound tras aterrizar en Barcelona, donde llegó en Falcon desde Torrejón de Ardoz. El dispositivo movilizado para acompañar al presidente y a su mujer a una noche de conciertos en Barcelona fue el siguiente: siete vehículos, dos furgonetas y, cerrando la comitiva, un vehículo más con una patrulla de los Mossos d’Esquadra. Por encima de todos ellos, vigilando desde el aire, un helicóptero.

Esta comitiva llevó a Pedro Sánchez y su mujer al recinto del festival, situado en el Parc del Fòrum, localizado frente al mar en la Ciudad Condal.

Pedro Sánchez aterrizaba a última hora de la tarde en el aeródromo de la Ciudad Condal tras haber partido desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, a la que llegó junto a su mujer a bordo del Super Puma, como recogen las imágenes publicadas por OKDIARIO. El presidente y su mujer comenzaban así un viaje privado, que no figuraba en su agenda oficial, después de haber participado por la mañana en la recepción al Papa León XIV.

Ajenos a cómo el cerco de la corrupción se estrecha sobre ellos, y en pleno escándalo por las cloacas del PSOE que trataron de blindarles frente a investigaciones policiales y judiciales, Sánchez y su mujer han optado por irse de festival a uno de los certámenes musicales más afamados de Europa. Sánchez utilizará el Falcon para desplazarse hasta la Ciudad Condal, despegando desde Torrejón, donde les llevó el helicópter Super Puma.

En el cartel del festival figura uno de los grupos favoritos de Pedro Sánchez: Gorillaz. El pasado marzo, el inquilino de la Moncloa publicó un mensaje en redes sociales aplaudiendo el último disco de la banda británica, The Mountain, y una de sus canciones, The Manifiesto, que definió como «una pasada».

Precisamente, en el recinto del Primavera Sound Barcelona hay un luminoso grande donde puede leerse el lema «No war» (No a la guerra). El programa previsto incluye aquí una fotografía de Sánchez para inmortalizar su presencia en este festival, así como su asistencia a la zona VIP del recinto, según las fuentes consultadas.