Sánchez se va con Begoña de festival al Primavera Sound mientras el cerco de la corrupción se estrecha sobre ellos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este sábado a Barcelona para asistir junto a su mujer, la tetraimputada Begoña Gómez, al Primavera Sound 2026, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de los planes del jefe del Ejecutivo. Ajenos a cómo el cerco de la corrupción se estrecha sobre ellos, y en pleno escándalo por las cloacas del PSOE que trataron de blindarles frente a investigaciones policiales y judiciales, han optado por irse de festival a uno de los certámenes musicales más afamados de Europa.

En concreto, por la mañana, Sánchez formó parte este sábado junto a los Reyes de la comitiva que recibió al Papa León XIV en el Pabellón de Estado del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en el inicio de la primera visita oficial del Pontífice a España. Y después, participó también en la recepción al Santo Padre en el Palacio Real de Madrid. Para esta tarde fue programado el viaje hasta Barcelona, donde tiene lugar estos días el Primavera Sound, ubicado en el Parc del Fòrum, un recinto localizado frente al mar.

En el cartel del festival figura uno de los grupos favoritos de Pedro Sánchez: Gorillaz. El pasado marzo, el inquilino de la Moncloa publicó un mensaje en redes sociales aplaudiendo el último disco de la banda británica, The Mountain, y una de sus canciones, The Manifiesto, que definió como «una pasada».

«Y después de leer su entrevista… ¡aún más!», añadió, enlazando con una pieza publicada por el diario El País. Aquella entrevista se tituló Gorillaz: «Creo que nos inclinamos por el socialismo. Somos de izquierdas al 100%».

Este halago de Sánchez a la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett fue aplaudido por el músico Manu Guix, director musical y profesor de Operación Triunfo, que respondió así al mensaje del presidente: «Un presidente que diga no a la guerra y que el nuevo disco de Gorillaz es una delicia. Siempre en mi equipo».

Luminoso con el lema «No war» (No a la guerra) en el Primavera Sound de Barcelona. (Foto: EP)

Precisamente, en el recinto del Primavera Sound Barcelona hay un luminoso grande donde puede leerse el lema «No war» (No a la guerra). El programa previsto incluye aquí una fotografía de Sánchez para inmortalizar su presencia en este festival, así como su asistencia a la zona VIP del recinto, según las fuentes consultadas.

OKDIARIO se puso en contacto con Moncloa para conocer la agenda del jefe del Ejecutivo este sábado, en lo relativo a la tarde-noche, pero las fuentes oficiales remitieron a la publicación de la misma en la web de la Presidencia del Gobierno, donde no aparece ningún acto institucional en dicha franja horaria, por lo que cualquier viaje durante la misma sólo podría tener carácter privado.

Las cloacas del PSOE

Entretanto, en los últimos días han seguido publicándose informaciones comprometedoras para Pedro Sánchez por las cloacas del PSOE. OKDIARIO informó de que la ex fontanera socialista Leire Díez anotó una «reunión con P.S.» en un cuaderno que fue intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo hizo en una agenda con la inscripción «Cantabria» y el año 2025, que ella utilizaba para realizar sus apuntes sobre la guerra sucia que desplegaba en favor del PSOE, que le pagaba 4.000 euros mensuales.

La anotación de «reunión con P.S.» viene precedida de la operación de la cloaca para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil utilizando al comandante Rubén Villalba. Las siglas «P.S.» aparecen varias veces en la misma libreta, por ejemplo, también relacionadas con el grupo Prisa. También figura «Pedro Sánchez» con nombre y apellido en un listado descontextualizado.

Entretanto, el inquilino de la Moncloa tiró de manual el viernes desde Montenegro, donde asistió a la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, para desvincularse de las presuntas actividades delictivas de Leire Díez, que ejercía de líder de las cloacas del PSOE, junto al ex secretario de Organización Santos Cerdán, de las cloacas de la formación socialista. «Nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez», sentenció.