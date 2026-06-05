Sánchez tira de manual para esquivar la cloaca: «Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de Leire Díez»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tirado de manual a la hora de pronunciarse, este viernes, sobre las actividades de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE y presunta líder, junto a Santos Cerdán, de las cloacas de la formación socialista. «Nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez», ha asegurado Sánchez, desvinculándose, una vez más, de una de las tramas de corrupción que acorrala a su Gobierno.

«Desde luego, las informaciones que se han conocido en estos últimos días nos llenan, primero de decepción, segundo de preocupación y también de indignación», ha iniciado Pedro Sánchez, en declaraciones desde su viaje institucional a Montenegro.

El jefe del Ejecutivo ha querido «decirle a los españoles» que a él «también» le decepciona y preocupa la situación de corrupción que afecta al PSOE y ha asegurado que «nunca» se le ha «informado de las andanzas de la señora Leire Díez». «Y si no se ha hecho, es, precisamente, porque nunca las hubiera tolerado», ha defendido Sánchez este viernes.

«Por eso quiero ser, en este caso, absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto», ha continuado Pedro Sánchez, que tras atacar a los jueces días atrás por los casos que afectan a su entorno político y familiar defiende que «es el momento de la Justicia» y que hay que «dejar trabajar a la Justicia». Además, ha asegurado que tanto el Gobierno de España como el PSOE, el partido que se honra «en dirigir», apoyan su visión. «Hemos actuado con contundencia hasta cuando hemos visto meros indicios en otros casos que todos tenemos en mente», ha zanjado el presidente del Gobierno.

Sánchez «confía» en Mercedes González

Preguntado por las declaraciones de Mercedes González y las reuniones que mantuvo con Leire Díez, Sánchez se ha limitado a decir que «la directora general de la Guardia Civil, ayer, dio las explicaciones», y ha manifestado, desde el Gobierno y el Ministerio del Interior, «la confianza en la profesionalidad y la honestidad» de González.

«Yo solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora de la Guardia Civil que está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución y respetando, como no puede ser de otra manera, la autonomía de la Guardia Civil», ha añadido.

Descarta el superdomingo electoral

Pedro Sánchez, además, ha garantizado este viernes «por activa y por pasiva» que «no habrá un superdomingo electoral», es decir, que no hará coincidir las elecciones generales con los comicios municipales y autonómicos que deben celebrarse a finales de 2027, cuando acaba la legislatura.

A su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, Sánchez ha defendido que los candidatos a alcaldías y gobiernos autonómicos tengan su propio debate. «Y les puedo garantizar a los españoles y a todo los partidos políticos que desde luego no va a haber un superdomingo electoral», ha reiterado.