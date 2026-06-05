Gallardo niega al tribunal que tuviera relación con Pedro Sánchez pero en 2015 ya le llamaba «amigo»

La estrategia del ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en el juicio por la contratación de David Sánchez ha sido desmarcarse del presidente del Gobierno. En su comparecencia en la Audiencia Provincial de Badajoz, este jueves, Gallardo ha afirmado que en 2016 —cuando se creó la plaza— no tenía una relación «fluida» con Sánchez y ha negado que le pidiese ayuda para contratar a su hermano. La documentación gráfica consultada por OKDIARIO demuestra en cambio que ya en 2015 Gallardo presumía de su relación con el líder del PSOE, al que se refería como «amigo».

Gallardo está imputado por tráfico de influencias y prevaricación por la contratación del hermano músico de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y el cambio de puesto, en 2022, a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Este jueves, sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, y lo ha hecho sobre todo para distanciarse de Sánchez, asegurando, por ejemplo, que cuando éste fue apartado de la secretaría general del PSOE, cerró filas en torno a la postura del entonces secretario del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que era la de apoyar a Susana Díaz.

«Apoyé de forma cerrada, lógicamente, lo que nos trasladó el secretario general regional, entonces, Guillermo Fernández Vara», ha insistido quien fuera también secretario general del PSOE de Extremadura y candidato en las pasadas elecciones en Extremadura, cuando los socialistas sufrieron un varapalo histórico.

«No sabía que tenía hermanos»

En este contexto, ha afirmado que Sánchez no le podía hablar de su hermano porque «tampoco es que tuviera una relación fluida». «Ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos», añadió ante el tribunal.

Sin embargo, constan abundantes fotografías en las que se revela la cercanía entre Gallardo y Pedro Sánchez, antes de la creación de la plaza.

El 6 de febrero de 2015, por ejemplo, Sánchez visitó Villanueva de la Serena, localidad de la que Gallardo era alcalde. «Compañero y amigo, el presidente que España necesita», ensalzó el líder extremeño.

En junio de 2016 —apenas cuatro meses antes de la creación del puesto directivo de David Sánchez—, la localidad de Gallardo se volcó con Sánchez, que protagonizó un mitin. Tras el acto, incluso, se quedó a ver el partido de la Eurocopa entre España y Croacia junto a la militancia local.

Con Begoña Gómez

También presume Gallardo de una foto con Sánchez y Begoña Gómez, con motivo de los actos del 12 de octubre, en 2015. En varias ocasiones en aquellos años se refirió con cariño al presidente del Gobierno, llamándole «amigo», y elogiándolo así: «De todos los compromisos de Pedro Sánchez, el más importante es el valor de su palabra», «ejemplo de dirigente político». Este jueves, sin embargo, Gallardo ha querido enfriar esta sintonía.

El ex presidente de la Diputación de Badajoz también ha cargado contra la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, en concreto, la declaración del teniente coronel Antonio Balas, quien le señaló como gran impulsor del puesto de David Sánchez. Gallardo se ha burlado de esas afirmaciones, que ha calificado de «novela de ficción». No obstante, en un momento de su declaración sí ha admitido que supo que el hermano de Sánchez concurría a la plaza. Entonces, según su versión, comentó: «Que gane el mejor».