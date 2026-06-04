Gallardo, señalado por la UCO como impulsor del ‘enchufe’: «No sabía que Sánchez tenía hermanos»

El ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha cargado abiertamente contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por señalarle como responsable de la creación de la plaza que ocupó David Sánchez.

Ante la Audiencia Provincial de Badajoz, Gallardo se ha referido a la declaración del teniente coronel Antonio Balas, que ha calificado de «novela de ficción».

Este miércoles, Balas -que fue instructor de los atestados del caso David Sánchez- aseguró que la creación del puesto de dirección que fue asignado a David Sánchez no partió del área de Cultura, sino de la de Recursos Humanos, y «surgió de un nivel superior».

«El único que vemos relacionado de manera íntima con este puesto era el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo», advirtió el jefe de la UCO.

Quien fuera líder de los socialistas extremeños ha afirmado que en 2016 -cuando se creó la plaza de coordinador de los conservatorios-, no tenía una relación «fluida» con Pedro Sánchez y ha asegurado que éste no le pidió ayuda para contratar a su hermano músico. «Ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos», ha agregado.

Gallardo está imputado por tráfico de influencias y prevaricación por la contratación de David Sánchez y el posterior cambio de puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El ex dirigente socialista -que además fue candidato en las elecciones en Extremadura del pasado diciembre- se ha empeñado en todo momento en marcar distancias con Pedro Sánchez. Cuando se adjudicó la plaza a su hermano, el ahora presidente del Gobierno acababa de ganar las primarias para volver a liderar el partido.

Ha destacado que cuando Pedro Sánchez fue apartado de la secretaría general del PSOE nacional cerró filas en torno a la postura del entonces secretario del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que era la de apoyar a Susana Díaz.

«¿Usted estaba pensando en una persona concreta cuando se creó la plaza?», le ha preguntado su letrado. Gallardo ha respondido tajante: «Absolutamente no». Y ha añadido: «Si yo hubiera querido crear un traje a medida tenía 27 trajes a medida sin limitación presupuestaria».

Sí ha admitido que, en su entorno, le informaron de que el hermano de Sánchez se presentaba a la plaza. Al conocer esta circunstancia, según su versión, afirmó: «Que gane el mejor».