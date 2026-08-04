Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: 88 muertos confirmados y última hora de la frontera

La crisis migratoria en Ceuta continúa marcando la actualidad tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos en los últimos días. El balance provisional ha aumentado hasta los 88 fallecidos confirmados.

La gestión de la crisis ha abierto un intenso debate político y diplomático entre España y Marruecos. El Gobierno sostiene que no disponía de información que anticipara una llegada de esta magnitud, mientras continúan las investigaciones sobre las causas que desencadenaron el éxodo masivo. La evolución de la frontera, las repatriaciones, las reacciones de ambos gobiernos y el balance de víctimas centran una jornada que sigue desarrollándose minuto a minuto.

Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy