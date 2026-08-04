Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: 88 muertos confirmados y última hora de la frontera
Sigue en directo la última hora de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos
La crisis migratoria en Ceuta continúa marcando la actualidad tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos en los últimos días. El balance provisional ha aumentado hasta los 88 fallecidos confirmados.
La gestión de la crisis ha abierto un intenso debate político y diplomático entre España y Marruecos. El Gobierno sostiene que no disponía de información que anticipara una llegada de esta magnitud, mientras continúan las investigaciones sobre las causas que desencadenaron el éxodo masivo. La evolución de la frontera, las repatriaciones, las reacciones de ambos gobiernos y el balance de víctimas centran una jornada que sigue desarrollándose minuto a minuto.
Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy
La frontera de Ceuta amanece sin intentos de entrada y con pocos retornos voluntarios
La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este martes con tranquilidad, ya que no se han registrado nuevos intentos de entrada por el espigón fronterizo, si bien el retorno de personas de forma voluntaria a Marruecos ya se está produciendo con cuentagotas.
Los accesos desde el lado marroquí prácticamente se han reducido a intentos esporádicos de personas que todavía continúan intentando entrar a nado en la ciudad, a pesar del importante despliegue de medios en la zona.
La reunión de ministros de la UE será por videoconferencia
La reunión extraordinaria que ha solicitado el presidente Pedro Sánchez se celebra hoy mismo por videoconferencia, por lo que los ministros no se desplazan físicamente a Bruselas ni a Luxemburgo.
Sánchez solicitó la reunión a la UE
La confirmación de la reunión llegó unas horas después de que Sánchez solicitara a las instituciones europeas la convocatoria de una reunión extraordinaria para articular una «respuesta común» ante la crisis, una iniciativa que, paralelamente, también han formulado este sábado los líderes de 22 países de la UE mediante una carta dirigida también a la Presidencia irlandesa del Consejo, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En su misiva, el jefe del Ejecutivo expresó su «seria preocupación» por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la emergencia migratoria en Ceuta, después de que varios de ellos, como Italia, Suecia o Dinamarca, llegaran a reclamar la suspensión temporal de España del espacio Schengen o plantearan medidas como el restablecimiento de controles fronterizos.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a la UE sobre la situación Ceuta
Antes de la reunión de los ministerios del Interior de los países europeos sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a la situación en Ceuta, Dinushika Dissanayake, subdirector regional de Amnistía Internacional, ha solicitado a los líderes europeos «que respondan con humanidad y solidaridad a la situación en Ceuta».
Ceuta retoma los actos en honor a la Virgen de África «pese a la situación excepcional» en la ciudad
El Gobierno de Ceuta ha acordado celebrar los actos en honor a la Virgen de África previstos para los días 4 y 5 de agosto, pese a «la situación excepcional» que vive la ciudad por la crisis migratoria.
La consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, han confirmado la celebración de los actos religiosos, según indica el Ejecutivo ceutí en un comunicado.
En el encuentro también han estado presentes, además de los responsables de la Delegación, representantes de la Policía Nacional, de la Policía Local, la Vicaría de Ceuta, el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia; así como integrantes de la Cofradía de África.
Banco de Alimentos de Ceuta ante la crisis migratoria: «24 horas» sin parar y reparto de productos básicos «con fluidez»
El Banco de Alimentos de Ceuta ha trabajado sin interrupción desde el inicio de la emergencia migratoria en Ceuta el pasado jueves, repartiendo a las personas migrantes «productos básicos» como «agua, leche, galletas o comida preparada», y anima a los ciudadanos a colaborar.
El presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal, ha asegurado que fueron «los primeros en acudir al punto caliente» y han estado «24 horas» al día sin parar «con una fluidez bastante buena» ya que tenían «bastantes alimentos».
«Montamos un puesto de avituallamiento en el interior. A pie de calle no hemos repartido absolutamente nada porque no se debe repartir a pie de calle, a la gente hay que canalizarla a un punto y ahí es donde se reparte. Así ha sido como lo hemos hecho con una fluidez bastante buena, hemos tenido suerte que nos ha cogido con bastantes alimentos», ha explicado Mariscal.
Según ha precisado, cuando estalló la crisis, contaban con bastantes «productos básicos» y fáciles de repartir como «leche, agua, zumos, galletas, bollería» así como con un «buen cargamento» de «comida preparada».
El Gobierno niega avisos de la invasión pero en Marruecos se vendían trajes de neopreno y flotadores días antes
Un informe del CNI confirma lo que todos sabían en Marruecos, salvo el Gobierno de España. Desde hace semanas, la amenaza de un asalto masivo a Ceuta era más que evidente. Bastaba con escuchar las alertas policiales sobre el incremento sostenido de la llegada de inmigrantes ilegales o, directamente, consultar las redes sociales donde se distribuían mapas e instrucciones para asaltar la frontera o se vendían trajes de neopreno y aletas para facilitar la entrada ilegal a nado.
Los ministros europeos de Interior se reúnen por la crisis en Ceuta entre reproches de España con otros estados miembros
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.
A partir de las 10.00 horas, los ministros de Interior del bloque se reunirán junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios.
Los temporales harán daño a la barrera
La pérdida de una de las boyas en la barrera deja a la barrera con un hueco visible para todo el mundo. Además, las autoridades han advertido que los temporales harían daño a la estructura.
¿Cómo es la barrera instalada en Ceuta?
La barrera instalada por el Gobierno tiene una longitud de 500 metros, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta barrera se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
La barrera de Ceuta sufre daños sólo 3 días después de su instalación
La barrera de contención que colocó el Gobierno en Ceuta ha sufrido daños sólo 3 días después de su instalación. Así lo publica El Faro, que ha explicado que se ha roto un anclaje de la boya. Según fuentes de la Delegación al citado diario, «la red se ha mantenido y sigue habiendo una frontera física». Este martes, agregan, «se realizarán los trabajos para arreglarla».
La frontera permanece bajo vigilancia y continúan las devoluciones
La presión migratoria continúa centrando la atención en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen un amplio despliegue para controlar la situación, mientras prosiguen las devoluciones de quienes han accedido de forma irregular
El balance de víctimas sigue aumentando mientras continúan las labores de búsqueda
Las autoridades mantienen activado el dispositivo de emergencia en Ceuta después de que el número de fallecidos confirmados haya ascendido a 88.
La carta de Von der Leyen que destapa a Sánchez
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la crisis migratoria provocada por la invasión en Ceuta de 60.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos tiene como culpable al país africano. «No se puede aceptar el uso de la inmigración para presionar» a España, ha afirmado Von der Leyen, que asegura que la UE debe «hacer más» en sus fronteras exteriores.
La dirigente europea aboga por una «rigurosa vigilancia» y «barreras físicas cuando sea necesario», y ha garantizado que la Unión Europea no aceptará ningún intento de utilizar la inmigración irregular como «instrumento de presión» contra un Estado miembro.