Un informe del CNI confirma lo que todos sabían en Marruecos, salvo el Gobierno de España. Desde hace semanas, la amenaza de un asalto masivo a Ceuta era más que evidente. Bastaba con escuchar las alertas policiales sobre el incremento sostenido de la llegada de inmigrantes ilegales o, directamente, consultar las redes sociales donde se distribuían mapas e instrucciones para asaltar la frontera o se vendían trajes de neopreno o aletas para facilitar la entrada ilegal a nado.

Bajo el término común de Hraga, la palabra norteafricana que significa «quemar» y se utiliza para describir a los inmigrantes clandestinos que «queman» las fronteras o los documentos de identidad para llegar a Europa, se animaba desde las redes a cruzar Marruecos para entrar ilegalmente en España a través de Ceuta.

Multitud de grupos de Facebook y otras plataformas sociales o de mensajería, daban las instrucciones precisas de cómo viajar por Marruecos hasta la frontera de Ceuta, cómo cruzar a España a nado y hasta la localización de los puntos callejeros donde comprar neoprenos, flotadores o aletas. Sólo el grupo Hraga Ceuta tiene más de 20.000 seguidores y como este hay media docena más.

La pregunta sigue siendo,: ¿quién está detrás de todo esto?. La respuesta la tiene el CNI, por obvia, aunque el Gobierno asegura que no sabe nada.

Los sindicatos policiales sí advirtieron el aumento creciente del número de inmigrantes que cruzaban a nado en los días previos al asalto masivo y alertaron de ello. Llegaron, incluso, a pedir que se preparara un dispositivo específico de refuerzo, todo sin éxito.

Investigación de la Audiencia Nacional

Ahora, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas por la avalancha de Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026.

Como primera diligencia de investigación, el tribunal ha requerido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de la UCRIF Central (la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), un informe sobre la entrada irregular registrada en la ciudad autónoma durante esos dos días.

El auto exige que ese informe se pronuncie expresamente sobre si los hechos respondieron a una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. También reclama los elementos de identificación de quienes hayan participado en la entrada masiva.