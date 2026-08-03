Un influencer mallorquín ataca a los madrileños «invasores» que visitan la isla en verano: «Caéis mal, sois insoportables»

El periodista e influencer mallorquín Àngel Aguiló Palou ha agitado las redes sociales después de publicar un polémico vídeo atacando e insultando con un odio visceral a los madrileños, a los que acusa de «saturar e invadir» las costas españolas en verano. «Caéis mal, sois básicamente insoportables, sois invasores», asegura a la vez que les insta a no viajar a Mallorca en época estival.

Aguiló, ex director del programa de la cadena autonómica balear IB3 Jo en sé més que tu, carga contra lo que define como la «cayetanada». «Sois gente que no entendéis nada», afirma, atribuyéndoles además una constante falta de modales y educación: «Hay que entender si tú entras en un bar, en un restaurante, en una panadería: ‘hola, buenos días’, eso es lo primero de todo que debéis decir».

Siguiendo con una línea de discurso alineada con los tópicos del separatismo catalanista, Aguiló Palou tira de estereotipos para dirigir una serie de recomendaciones a los madrileños que veranean en la isla: «Si queréis parecer autóctonos, que esto os preocupa bastante, es importantísimo que no os pongáis una camisa, unos castellanos y un bañador de 200 euros para ir a la playa».

Mensaje para la cayetanada invasora de la costa. pic.twitter.com/jNNMMt6IHD — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) August 1, 2026

El influencer insiste además en que «no hace falta hablar a gritos» y remarca la brecha entre los visitantes y los residentes: «Aunque llevéis 20 años viniendo aquí, no sois de aquí». En este sentido, añade sin ambages: «No hay nada peor que un cayetano que trae a otro cayetano y le explica los entresijos del lugar y de los autóctonos, nativos o gente de la reserva como si él fuese uno más del lugar».

Por otro lado, asevera que «no hace falta compararlo todo constantemente con Madrid» y les atribuye una falta de interés en pronunciar bien en mallorquín los lugares de la isla : «Agradeceríamos que, ya que lleváis tanto tiempo viniendo aquí, hagáis un esfuerzo por pronunciar correctamente los nombres de los lugares y de sus gentes».

Esta arremetida contra los madrileños ha continuado en la red social X, donde el periodista relató un supuesto incidente vivido en un establecimiento local.

«¿Esto de brossat, qué es!?», le ha dicho un madrileño (que como mínimo se llamaba Cayetano) a la dependienta de la panadería. He respirado, he cerrado los ojos y me ha salido un poco de úlcera. Y ahora me estoy quitando el ataque de nervios», ha escrito, dando por sentado que los visitantes madrileños deben conocer todo el vocabulario gastronómico de la región.

El polémico vídeo no le ha salido gratis y ha provocado la reacción de miles de usuarios que han recriminado sus comentarios y le han acusado de ser una hipócrita rescatándole imágenes de él mismo viajando por diferentes lugares del mundo.

Los cayetanos no pueden viajar, pero yo sí, porque soy muy guapo https://t.co/xAYHxo7gu0 — María (@Tila_Tosiba) August 3, 2026

Entre las respuestas destaca la de dirigentes políticos como Jorge Campos, diputado nacional de Vox por Baleares, quien se ha mostrado categórico:

«Hoy en día, cualquier indigente intelectual puede hacer un vídeo soltando una estupidez y se hace viral. A este tipo no le conoce nadie en Mallorca. No representa a nadie. Es un pobre hombre (basta verle la cara) vomitando el habitual mensaje separatista, muy minoritario en Baleares».

El periodista Juan Soto Ivars también ha decidido contestar señalando que «en Madrid, donde buena parte de la población venimos de fuera, no salta el gato puro con su chaleco y su gorrilla a hablar así a los que no tienen el gen. Por eso, en gran medida, Madrid es la mejor ciudad de España».