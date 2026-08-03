Prohens activa la mayor promoción de vivienda pública de la historia de Mallorca: 323 pisos VPO junto al Palma Arena

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) construirá 323 viviendas de protección oficial (VPO) en unos terrenos de más de 33.000 metros cuadrados situados junto al Velódromo Illes Balears de Palma, después de que este lunes el Govern y el Consell de Mallorca hayan formalizado una cesión gratuita.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han suscrito el acuerdo de cesión de los terrenos en un acto celebrado en el Consolat de Mar.

Según ha informado la presidenta, la actuación aspira a convertirse en la mayor promoción de vivienda pública de Mallorca y contará con una inversión de 3,4 millones de euros.

La promoción se sumará a las cerca de 1.200 viviendas públicas que el Govern impulsa actualmente a través del Ibavi y se tramitará como proyecto residencial estratégico y como inversión de interés autonómico, con el objetivo de reducir los plazos administrativos y acelerar su ejecución.

Prohens ha explicado que el Ejecutivo iniciará la tramitación del proyecto durante esta legislatura y que su tramitación como proyecto estratégico permitirá reducir el procedimiento administrativo a alrededor de un año y medio, frente a los cerca de diez años que, según ha señalado, requeriría la tramitación ordinaria. La previsión es que las viviendas puedan entregarse a lo largo de la próxima legislatura.

El conseller de Vivienda ha precisado que los terrenos deberán urbanizarse antes del inicio de las obras, un proceso que se desarrollará de forma paralela a la tramitación administrativa. Asimismo, ha avanzado que el diseño de la promoción se definirá previsiblemente mediante un concurso de ideas.

Las 323 viviendas serán de protección oficial y, como el resto de promociones impulsadas por el Govern, estarán sujetas al requisito de acreditar un mínimo de 15 años de residencia legal en Baleares para poder acceder a ellas.

El convenio establece, además, que el Ibavi cederá al Consell de Mallorca 35 viviendas protegidas destinadas a uso social, un local de unos 400 metros cuadrados para un espacio de ensayo de grupos musicales y un solar de unos 3.000 metros cuadrados para futuros equipamientos insulares.

Por su parte, Galmés ha destacado que el solar cedido, valorado en 4,6 millones de euros, permitirá desarrollar «la mayor promoción de vivienda pública de la historia de Mallorca». Asimismo, ha defendido que, aunque el Consell no tiene competencias en materia de vivienda, la institución ha decidido ceder gratuitamente estos terrenos para «contribuir a facilitar el acceso a una vivienda asequible los mallorquines».

Al acto también han asistido el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el director gerente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto Cayuela, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros cargos públicos.