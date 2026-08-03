El Govern de Prohens y el Consell de Galmés dan hoy otro empujón a la construcción de vivienda pública en Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, firmarán este lunes un convenio para la cesión gratuita de unos terrenos al municipio de Palma, que se destinarán a la promoción y construcción de viviendas públicas.

El acto se celebrará a las 11.00 horas en el Consolat de Mar. Asistirán también el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el director general del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto Cayuela; y el director general de Deportes, Juan Antonio Ramonell.

Es otro anuncio más en la política de construcción de vivienda nueva en la capital balear pocos días después de que el Ayuntamiento anunciara que construirá 140 viviendas sociales en la antigua prisión ya desalojada de okupas y cuyos accesos han sido tapiados. Los pisos, una vez construidos, se destinarán a dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda que sufren determinados colectivos profesionales para su estancia en la capital balear.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el anteproyecto para reconvertir la antigua prisión en una residencia profesional temporal, tras ejecutar el desalojo de las personas que residían en el inmueble.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que también se ha aprobado el inicio del expediente de contratación para redactar el proyecto básico y de ejecución de las obras.

El gobierno municipal de Palma, en concreto el área de Urbanismo, está trabajando con otros departamentos y el Consell de Mallorca para ejecutar allí en primer lugar, y antes de todo, una obra clave en materia de movilidad. Se trata de una rotonda y un nuevo acceso desde la Vía de Cintura desde el barrio de Cas Capiscol.