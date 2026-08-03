Protestas en Valencia y Alicante contra la gestión de Sánchez en Marruecos: «¡España cristiana y no musulmana!»

La indignación por la crisis migratoria y la entrada masiva de miles de ilegales a Ceuta ha generado este domingo movilizaciones en la Comunidad Valenciana. En concreto, en las dos principales ciudades de esta autonomía: Alicante y Valencia. En el caso de Valencia, la concentración se ha producido ante el consulado de Marruecos, al grito de «¡España cristiana y no musulmana!». En Alicante, ha sido en el centro mismo de la ciudad, en la conocida como la plaza de la Montañeta. Justo a unos metros de donde se ubica la Subdelegación del Gobierno. Allí, se ha desatado el monumental enfado de más de 200 ciudadanos contra el gobierno de Pedro Sánchez. A esta última movilización ha asistido la portavoz adjunta de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega. Y, en la misma, los asistentes han señalado directamente al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

El pasado 30 de julio, miles de marroquíes entraron ilegalmente en Ceuta, generando una gravísima crisis que tiene en vilo a España entera. Y que ha generado este domingo una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante, convocada por la plataforma El Futuro, bajo el lema frente a la crisis migratoria de Ceuta, Alicante se moviliza, a la que han asistido cerca de 200 alicantinos. En esa concentración, ha participado la portavoz adjunta de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, quien en su intervención ha calificado a Pedro Sánchez de «traidor a la patria».

Los asistentes a esa concentración de Alicante han coreado el grito de «¡Viva España!», y también han dirigido su protesta al presidente del Gobierno, al grito de «¡Pedro Sánchez, hijo de p…!».

En Valencia, la tarde de este mismo domingo, se ha producido una segunda concentración, frente al Consulado de Marruecos. En este caso, la convocatoria tenía el lema Ceuta y Melilla son españolas, defendamos lo nuestro, basta de agresiones a España. El grito de los concentrados ha sido el de «¡España cristiana y no musulmana!».

En este caso, la movilización ha estado convocada por España 2000 y su objeto era el «denunciar la agresión del Gobierno de Marruecos contra España, materializada en la invasión de Ceuta, así como la pasividad» y lo que han calificado como «absoluta dejación de funciones del Gobierno de España», del que consideran que es «incapaz de defender» las fronteras, la soberanía y la integridad territorial» de España.