La «normalidad» de Marlaska en Ceuta: un inmigrante ilegal intenta asaltar una vivienda con un cuchillo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presumió en la Delegación del Gobierno que en apenas 24 horas el Ejecutivo había logrado revertir la situación en Ceuta y que la ciudad habría recuperado la normalidad. La realidad parece muy distinta: un inmigrante ilegal marroquí intentó acceder en la noche del sábado con un cuchillo en la mano a una vivienda, provocando un amplio despliegue policial y una persecución que sembró el caos entre los numerosos vecinos que se encontraban en la calle, hasta su detención.

El episodio se produjo en el Polígono Virgen de África, cuando el marroquí escalaba hacia un balcón situado en un primer piso, en la escalera de subida al estadio Alfonso Murube. Fue desestabilizado por los vecinos, lo que le llevó a huir. Tras una persecución que se extendió por varias vías de la zona y que desató el pánico entre los numerosos viandantes presentes, la Policía Nacional logró finalmente detenerlo, según informa El Pueblo de Ceuta.

No fue el único incidente de la noche: en el barrio de La Colina, junto al CETI, otro inmigrante ilegal habría logrado acceder a un domicilio con sus propietarios dentro, mientras que un número indeterminado de personas habría entrado en el IES Abyla, también en el Polígono Virgen de África. Los vecinos de la zona reclaman, según el medio, mayor colaboración institucional para localizar y repatriar a los inmigrantes ilegales que continúan circulando por las calles del barrio.