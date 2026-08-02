Robert de Niro (82 años): «El desierto me parecía un lugar inquietante, no podías saber quién estaba enterrado allí»

El actor Robert De Niro ya ha cumplido 82 años y durante su carrera cinematográfica ha trabajado en más de cien películas entre las que destacan algunas como El Padrino II, Taxi Driver, Casino y Uno de los nuestros. Fue en la película Casino (1995), dirigida por Martin Scorsese, donde el personaje de Sam «Ace» Rothsteinm que interpretaba De Niro pronunció la siguiente frase: «El desierto me parecía un lugar inquietante, no podías saber quién estaba enterrado allí». Unas palabras enigmáticas en la que este personaje se refiere a que la inmensidad vacía de la arena oculta secretos oscuros y en la que se refiere al peligro, el miedo y los cuerpos que los criminales esconden sin que nadie pueda descubrir dónde están.

Martin Scorsese es conocido por sus películas centradas en la vida de la mafia como Uno de los nuestros (1990), Casino (1995) o El irlandés (2019). El actor Robert De Niro fue el protagonista de Casino y el reparto también contó con actores como Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods y Frank Vincent, entre otros muchos. Una película que tuvo un gran éxito en la taquilla de los cines y es siempre una buena opción para disfrutar de una cinta diferente en cualquier momento de este verano. Casino se puede ver en RTVE Play y en Prime Video.

Casino, una película diferente

La película Casino se estrenó en 1995 y está basada en la historia real contada en el libro homónimo escrito por Nicholas Pileggi, el cual también participó en la escritura del guion de la película junto a Martin Scorsese. Los dos ya habían trabajado juntos en las películas Toro salvaje (1980) y Uno de los nuestros (1990).

El actor Robert de Niro interpretó el papel de Sam «Ace» Rothstein, un apostador deportivo profesional de origen judío y un asociado del Outfit de Chicago, que es enviado a Las Vegas para dirigir el casino Tangiers. Esta entidad ha sido fundada con un préstamo que el Sindicato de Camioneros ha pedido a los capos de la mafia del medio oeste estadounidense y respaldado por el líder de la organización, el senador Andy Stone.

Poco a poco Sam logrará controlar el negocio del casino y asegurar que los beneficios lleguen siempre a la mafia. Cuando llega a la ciudad el matón Nicky Santoro, papel que interpreta el actor Joe Pesci, para proteger los intereses del grupo mafioso, todo cambia ya que llama demasiado la atención y pronto se da cuenta Sam que eso va a significar problemas para todos.

La carrera fulgurante del actor Robert de Niro

Como ya hemos explicado Robert de Niro ha trabajado durante su carrera en más de cien películas y se ha convertido en uno de los mejores actores del mundo. Robert de Niro ha obtenido por ahora dos Premios Óscar por su actuación en las películas El padrino: Parte II (1974) como un joven Vito Corleone y Toro salvaje (1980) como Jake LaMotta.

Robert de Niro nació el 17 de agosto de 1943 en Nueva York y sus padres eran los pintores Virginia Admiral y Robert De Niro Sr. Su primera oportunidad como actor le llegó con veinte años en 1963 cuando interviene en la película del director Brian De Palma The Wedding Party.

Durante su carrera trabajó en diez ocasiones con el director Martin Scorsese: Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Uno de los nuestros (1990), El cabo del miedo (1991), Casino (1995), El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023). Entre otras, también están sus intervenciones en El padrino II (1974), The Deer Hunter (1978), Érase una vez en América (1984), Los Intocables (1987), Despertares (1990), Heat (1995) y Joker (2019).

Además de por su trabajo en estas películas, el actor destacó por sus interpretaciones en otras como El padrino: Parte II (1974) que estaba dirigida por Francis Ford Coppola, gracias a la que De Niro ganó su primer Óscar interpretando al joven Vito Corleone, y Los intocables de Eliot Ness (1987) dirigida por Brian De Palma en la que dio vida a un duro Al Capone.

El actor también participó en películas como el drama bélico sobre la guerra de Vietnam El cazador (1978) dirigida por Michael Cimino, Érase una vez en América (1984) dirigida por Sergio Leone, que contaba la historia de mafiosos judíos en Nueva York, Heat (1995) dirigida por Michael Mann coprotagonizada por el actor Al Pacino y la comedia de acción Fuga a medianoche (1988) dirigida por Martin Brest, junto con el actor Charles Grodin.

Las últimas apariciones del actor han sido en el drama criminal Tin Soldier y en la película de mafiosos The Alto Knights en 2025. En un futuro está previsto el lanzamiento de la comedia Focker In-Law para el 27 de noviembre y el thriller de Netflix Susurran tu nombre cuyo estreno está previsto para el 28 de agosto de 2026