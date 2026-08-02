Meteored avisa: llega una vaguada de lluvias y tormentas a estas 5 comunidades a partir del lunes

El aviso de los expertos de Meteored pone los pelos de punta, llega una vaguada de lluvias y tormentas que pone en alerta a estas 5 comunidades a partir del lunes. Será mejor que nos empecemos a preparar para ver un cambio en un mes de agosto en el que parece que vamos a asistir a un importante cambio en el tiempo. Estaremos muy pendientes de este cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría convertirse en nuestro mejor aliado, de la mano de una serie de elementos que van de la mano. Después del aumento de las temperaturas y de un verano de lo más seco, llega el efecto contrario.

Esas lluvias que parece que indican el inicio de un otoño que llega antes de tiempo. Ese fresco que es bienvenido, aunque con cierta nostalgia, ante el fin de unas jornadas en las que cada detalle puede acabar siendo el que nos cambiará por completo. En especial en unos días en los que realmente tendremos que visualizar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo el estaremos esperando en unos días en los que el tiempo libre y la estabilidad son una realidad.

El importante aviso de Meteored

Meteored no duda en lanzar un aviso. Los expertos de la AEMET llevan semanas teniendo en mente estas olas de calor que obligan a advertir a media España que puede acabar siendo lo que acabará pasando en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Es momento de tener en mente este tipo de fenómenos que en estos días hemos visto en contadas ocasiones. Sin duda alguna, tenemos por delante, un importante cambio de tendencia que puede complicarse por momentos y que quizás nos haga cambiar de planes.

Este verano vamos a ver llegar, la peor de las pesadillas posibles, después de una ola de calor, una vaguada que afectará de lleno hasta a 5 comunidades. Este cambio que se traduce en agua después de semanas de sequía es extremadamente peligroso.

Los expertos no dudan en intentar adelantarse para dejar bien claro lo que puede pasar en breve. En especial si empezamos las vacaciones o las fiestas estos días, tocará preparar un buen paraguas y seguir las alertas del tiempo, los desplazamientos pueden complicarse por momentos, con la llegada de unas lluvias que pueden caer de forma abundante en estos días.

Llega una vaguada de lluvias y tormentas a estas 5 comunidades a partir del lunes

A partir del lunes llega una vaguada de lluvias y tormentas en estas 5 comunidades que ponen literalmente los pelos de punta. Es hora de apostar claramente por unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca y sin duda alguna, podrían convertirse en un problema para estas comunidades que verán llegar una lluvia que puede caer de forma abundante.

Tal y como nos explican desde Meteored: «A partir del mediodía se desarrollarán nubes de evolución en el tercio este, que dejarán chubascos y tormentas localmente intensos con rachas muy fuertes de viento y posible granizo menudo en el sudeste, el sur del Sistema Ibérico y Pirineos. En Canarias se verán algunas nubes bajas y medias, con algo de polvo en suspensión. Los valores diurnos volverán a subir en el Cantábrico, Galicia y los litorales del mar de Alborán, pero bajarán en el este peninsular. Se podrán superar los 35 ºC en la mitad sur, nordeste, interior de Mallorca, Canarias y, puntualmente, en la meseta norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Alcanzarán o sobrepasarán los 40 ºC nuevamente en el valle del Guadalquivir y puntos del sur de Castilla-La Mancha, con noches tropicales, sin bajar de 20 ºC, en Canarias, amplias zonas de la mitad sur, depresión del Ebro, Baleares y costa mediterránea. El domingo se mantendrán las altas temperaturas y el ambiente estable. Amanecerá con nubes bajas y brumas en Galicia, Cantábrico, mar de Alborán y Baleares que tenderán a despejar. Por la tarde, crecerá nubosidad de evolución en zonas montañosas del tercio este y el extremo norte, con algún chubasco aislado en la cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Ibérico».

Las lluvias acabarán llegando: «Entre el lunes y el martes llegarán las novedades más importantes, según el modelo europeo. El paso de una vaguada por el norte disparará la inestabilidad en varias comunidades del norte, registrándose el lunes tormentas intensas en Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León, y que se desplazarán hacia Aragón a últimas horas. El martes los aguaceros más tormentosos se darán en el Pirineo, Cordillera Cantábrica e Ibérico sur. No se descarta que en otras zonas de montaña del centro y este de la Península se produzcan algunos chubascos tormentosos más aislados».