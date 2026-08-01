Cambio drástico en el tiempo: se aproxima una vaguada que dejará lluvias y tormentas la semana que viene

Se aproxima una vaguada que dejará lluvias y tormentas la semana que viene, llega un cambio drástico en el tiempo. Es hora de poner en práctica algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos lo que puede acabar siendo. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos espera en una semana, la primera de agosto en la que quizás tendremos que empezar a sacar la chaqueta.

Este tiempo que tenemos por delante, tocará empezar a visualizarse desde un punto de vista diferente. En especial, cuando lo que tenemos es una vaguada que puede complicar las vacaciones o las fiestas regionales de media España. El calor sofocante de estos días va a dar paso a un cambio que puede complicarse por momentos y que puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser lo que nos hará pensar que vivimos un tiempo del todo inesperado. Una situación que puede complicarse por momentos y que los expertos de la AEMET no dudan en poner sobre la mesa.

El tiempo dará un cambio drástico

Un importante cambio drástico puede llegar en cualquier momento. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días una situación del todo inesperada. El verano es tiempo de altas temperaturas, pero también de estabilidad.

A medida que nos adentramos en este nuevo mes, nos damos cuenta de que tocará saber en todo momento qué es lo que acabará pasando en estos días en los que cada gesto cuenta. Es hora de conocer lo que realmente puede pasar en estos días en los que realmente tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante.

Este mes de agosto parece que nos dará algunos detalles que pueden convertirse en esenciales. En unos días en los que realmente cada novedad cuenta y podría acabar siendo un auténtico drama. Hay un enemigo casi tan terrible como el calor intenso, unas lluvias que acabará convirtiéndose en el enemigo número 1 de media España. Empezamos un nuevo ciclo y lo hacemos con la mirada puesta a unos cielos que van complicándose por momentos.

Se aproxima una vaguada que dejará lluvias y tormentas la semana que viene

La semana que viene veremos la llegada de una vaguada que va a cambiar el tiempo por completo, con unas lluvias y tormentas que pueden convertirse en las grandes protagonistas. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada previsión del tiempo puede darnos un plan radicalmente diferente.

Tal y como nos explican desde Meteored: «Se trata de una zona de bajas presiones debida a una entrada de aire frío, que está asociada a una ondulación hacia el sur del chorro polar. En estas fechas puede derivar en el desarrollo de fuertes tormentas. Persistirá la calima en el sur de la península y el extremo oriental de Canarias, con temperaturas máximas que bajarán en el tercio norte, notablemente en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, pero con aumentos en las Rías Baixas, Baleares y litorales del sur. Se superarán los 35 ºC en amplias zonas del interior peninsular, interior de Mallorca y Canarias, pasando de los 40 ºC en el valle del Guadalquivir, sur de Castilla-La Mancha y puntualmente en el medio Ebro».

Siguiendo con la misma explicación: «A partir del mediodía se desarrollarán nubes de evolución en el tercio este, que dejarán chubascos y tormentas localmente intensos con rachas muy fuertes de viento y posible granizo menudo en el sudeste, el sur del Sistema Ibérico y Pirineos. En Canarias se verán algunas nubes bajas y medias, con algo de polvo en suspensión. Los valores diurnos volverán a subir en el Cantábrico, Galicia y los litorales del mar de Alborán, pero bajarán en el este peninsular. Se podrán superar los 35 ºC en la mitad sur, nordeste, interior de Mallorca, Canarias y, puntualmente, en la meseta norte. Alcanzarán o sobrepasarán los 40 ºC nuevamente en el valle del Guadalquivir y puntos del sur de Castilla-La Mancha, con noches tropicales, sin bajar de 20 ºC, en Canarias, amplias zonas de la mitad sur, depresión del Ebro, Baleares y costa mediterránea».

Un nuevo frente cerrará el fin de semana: «El domingo se mantendrán las altas temperaturas y el ambiente estable. Amanecerá con nubes bajas y brumas en Galicia, Cantábrico, mar de Alborán y Baleares que tenderán a despejar. Por la tarde, crecerá nubosidad de evolución en zonas montañosas del tercio este y el extremo norte, con algún chubasco aislado en la cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema Ibérico. Por otra parte, se irá acercando un frente a Galicia que cubrirá el cielo, dejando alguna precipitación aislada ya en esta jornada. Habrá nubosidad baja y otras de evolución en Canarias, que podrían dar lugar a algún chubasco en zonas montañosas. Se mantendrá la calima en el este peninsular y ambos archipiélagos. Las temperaturas máximas volverán a subir en el Cantábrico, norte de Galicia, arco mediterráneo y localmente en Canarias, bajando de forma ligera, en general, en la vertiente atlántica. Se superarán nuevamente los 35 ºC en la mitad sur, nordeste, interior de Mallorca y Canarias; y los 40 ºC de forma puntual en el valle del Guadalquivir. Se registrarán noches tropicales en Canarias y amplias zonas de la mitad sur, valle del Ebro y la costa mediterránea».