Ana Rosa Quintana interrumpe sus vacaciones y cubre Ceuta ‘in situ’ para los ‘Informativos’ y programas de Telecinco

Ana Rosa Quintana también interrumpe sus vacaciones. Después del éxito de audiencia cosechado por Iker Jiménez con el especial de Horizonte, la periodista ha decidido volver antes de tiempo para desplazarse hasta Ceuta y contar sobre el terreno la crisis migratoria que está viviendo la ciudad autónoma. La veterana comunicadora, que lleva más de dos décadas al frente del liderazgo informativo de las mañanas de Telecinco, será una de las principales caras de la cobertura especial que Mediaset ha preparado durante los próximos días.

Desde que comenzaron a difundirse las impactantes imágenes de miles de personas intentando cruzar la frontera desde Marruecos, la cadena ha reforzado su despliegue informativo. La crisis migratoria se ha convertido en el eje de su programación y Mediaset ha apostado por movilizar a algunos de sus principales rostros para informar desde el lugar de los acontecimientos.

La primera gran apuesta llegó este viernes con Iker Jiménez, que decidió regresar de Corea del Sur para ponerse al frente de un especial de Horizonte dedicado a analizar la situación. La respuesta del público fue inmediata: el espacio firmó un 13,5% de cuota de pantalla y reunió a 985.000 espectadores, logrando el mejor dato de su historia desde el especial dedicado a la DANA y convirtiéndose en la oferta más vista del prime time.

Ahora toma el relevo Ana Rosa Quintana, que volverá a demostrar su compromiso con la información desplazándose hasta Ceuta para narrar, desde primera línea, la realidad que se vive en la ciudad autónoma. La periodista ya hizo algo similar durante la cobertura de la DANA y, ahora, volverá a estar sobre el terreno para acercar a los espectadores todo lo que está ocurriendo.

Su presencia no se limitará a un único programa. Este domingo 2 de agosto, Ana Rosa Quintana intervendrá en directo en Fiesta y en las dos ediciones de Informativos Telecinco, tanto al mediodía como por la noche, ofreciendo la última hora desde Ceuta.

La cobertura continuará el lunes 3 de agosto, cuando conectará en directo con La mirada crítica, el espacio presentado por Ana Terradillos, así como con Vamos a ver, ambos producidos por Unicorn. Además, volverá a participar en la edición de las 15:00 horas de Informativos Telecinco, completando un amplio despliegue informativo.

Con esta apuesta, Mediaset vuelve a reforzar su estrategia de información en directo en los grandes acontecimientos de actualidad. Mientras la crisis migratoria continúa marcando la agenda nacional, la cadena ha decidido confiar en dos de sus rostros más reconocibles, Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana, para liderar una cobertura especial que está teniendo un importante respaldo por parte de la audiencia.