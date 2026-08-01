Ana Mena zanja los rumores de acercamiento con Óscar Casas y aclara su situación con Ferran Torres: «Me parece tan incómodo esto»

Desde que España levantó la Copa del Mundo de 2026, los campeones se han convertido en los grandes protagonistas del verano. Si hay un nombre que acapara titulares, es el de Ferran Torres, autor del gol que dio a la Selección Española el Mundial frente a Argentina. Pero, más allá de sus gestas sobre el césped, también han comenzado a multiplicarse los rumores sobre su vida privada. Primero llegaron los comentarios por su complicidad con Marcos Llorente durante las celebraciones y, después, las especulaciones sobre un supuesto acercamiento con Ana Mena. Ahora ha sido la propia cantante quien ha decidido zanjar la polémica.

Fue durante la gran celebración de la selección en la Plaza de Cibeles cuando comenzaron los comentarios. Ana Mena, que actuó junto a Lola Índigo en el escenario instalado para recibir a los campeones del mundo, apareció luciendo una camiseta con el número 7, el mismo dorsal que Ferran Torres. Ese simple detalle bastó para que las redes sociales dispararan las teorías y comenzaran a circular rumores sobre una posible relación entre ambos.

La artista atraviesa, además, un verano especialmente intenso en lo que respecta a su vida sentimental. Tras su ruptura con Óscar Casas y después de que también se la relacionara con el tenista Carlos Alcaraz, Ana Mena ha vuelto a ocupar espacio en la prensa del corazón. Sin embargo, la malagueña siempre ha intentado mantener su parcela más privada alejada del foco mediático, algo que volvió a demostrar a su llegada al aeropuerto tras regresar de Miami.

Visiblemente incómoda cuando las cámaras le preguntaron por Ferran Torres, la cantante no ocultó su sorpresa ante las especulaciones. «Perdóname que me ría, es que me parece tan incómodo esto», respondió entre risas. A continuación, quiso dejar clara su postura: «No paráis de emparejarme y liarme con gente con la que no tengo nada que ver y es algo incómodo».

Cuando los reporteros insistieron en los rumores que la vinculan con el delantero de la Selección Española, Ana Mena fue todavía más contundente. «Me parece fenomenal que se lo pase bien en Ibiza, pero es que no conozco casi nada a este chico, de verdad», aseguró, desmarcándose por completo de cualquier supuesto romance.

Hace apenas unos días, el programa Fiesta mostraba unas imágenes en las que ambos coincidían durante la celebración posterior al homenaje de la Selección en Cibeles. A raíz de esas fotografías comenzaron nuevas especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos. En ese mismo espacio, Amor Romeira también deslizó la posibilidad de una reconciliación con Óscar Casas, algo que la cantante volvió a negar con rotundidad ante las cámaras: «No, no, nada, de verdad».

Con estas declaraciones, Ana Mena pone freno a un verano marcado por los rumores sentimentales. La cantante deja claro que no existe ninguna relación con Ferran Torres y que tampoco existe un acercamiento con su ex pareja.