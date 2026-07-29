Salen a la luz nuevos detalles del supuesto acercamiento entre Ana Mena y Óscar Casas

En las últimas semanas, Ana Mena se ha convertido en protagonista a nivel profesional, especialmente después del lanzamiento de su colaboración con Lola Índigo, que se ha convertido en una de las canciones del verano. Pero no todo queda ahí, puesto que también dio de qué hablar al confirmarse su ruptura con Óscar Casas. La cantante y el actor tomaron la decisión de poner fin a su relación tras casi dos años juntos. Una separación que, según ha trascendido, se produjo de mutuo acuerdo y sin ningún tipo de conflicto entre ambos. Desde ese momento, muchas son las personas que no han dudado en vincular a Ana Mena con diversos rostros conocidos. Entre ellos, se encuentran Carlos Alcaraz e, incluso, Ferran Torres, con quien coincidió en la celebración tras ganar el Mundial 2026.

Eso sí, ella misma se encargó de desmentir esta información públicamente. A pesar de todo, en los últimos días, Amor Romeira dio detalles sobre una posible reconciliación de la cantante y el actor. Durante su paso por Fiesta, la colaboradora dio detalles de un supuesto acercamiento entre ambos que podría llegar a derivar en una reconciliación. Días después, durante su intervención en El verano se mueve, Sheila Casas no ha dudado un solo segundo en zanjar los rumores de reconciliación entre su hermano y Ana Mena. Y no solamente eso, sino que también se ha pronunciado sobre las distintas informaciones que han rodeado a la artista. «Pobrecita Ana. Es rumor tras rumor, es una fijación para que esté emparejada», comentó Sheila Casas.

Respecto a la información ofrecida por Amor Romeira, la abogada fue contundente: «Amor está súper equivocada, no ha habido ninguna variación entre la relación, absolutamente ninguna». Por lo tanto, descarta que se haya producido un cambio en el vínculo entre ambos tras su ruptura.

Por si fuera poco, ha explicado que ambos mantienen una relación cordial, pero que nada ha cambiado respecto a estas últimas semanas. «Se tienen mucho cariño, tienen contacto, lo justito, pero no ha habido ningún movimiento diferente a lo que era hace unas semanas», explicó. Todo ello mientras aprovechó para negar el resto de rumores que han surgido alrededor de Ana Mena.

«No ha habido Ferran, no ha habido Alcaraz, no hay Óscar tampoco», aseguró, haciendo referencia a las especulaciones que han surgido en los últimos días. Además, Sheila Casas aprovechó la ocasión para lanzar un importante mensaje en defensa de la cantante: «Ana, pobrecita, dejemos que pase sola su duelo y estar sola, que eso es muy bonito también».

Así desmintió Ana Mena los rumores sobre su vínculo con Ferran Torres

Antes de que hubiese informaciones sobre un posible acercamiento con Óscar Casas, tuvo que hacer frente a las especulaciones sobre su acercamiento al jugador de la Selección Española tras el Mundial. Así pues, cuando fue preguntada por la supuesta conexión que había entre ambos en la celebración tras ganar la segunda estrella, la artista negó que entre ambos hubiese algo más que una amistad entre los dos.

«Ay, de verdad. Chicos, había muchísima gente, qué va, por Dios», respondió la malagueña, restando importancia a los rumores. Respecto al hecho de que actuó con una camiseta de la Selección con el dorsal número 7, el de Ferran Torres, no dudó un solo segundo en aclararlo: «Es la que me pusieron».