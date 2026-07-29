ZonaGemelos confiesa las cifras millonarias que han generado en Internet: «El dinero igual que viene, se va»

Daniel y Carlos Ramos, los polémicos hermanos que están detrás de ZonaGemelos, se han sincerado como nunca sobre sus finanzas en su propio reality, revelando cifras de ingresos millonarias acumuladas a lo largo de la última década. Todo esto lo contaron en La casa de los gemelos 3, programa con el que han vuelto a la red, aunque no están teniendo la misma repercusión que con las ediciones anteriores. Esta confesión llegaba después de explicar ante las cámaras que han recibido una nueva multa de Hacienda, que se suma a la que ya arrastraban desde el año pasado.

Durante una de las visitas a su reality, que el pasado 20 de julio empezó su tercera edición, los streamers detallaron ante otros participantes, entre ellos José Labrador, la evolución de sus ingresos: desde 2018 aseguran no haber bajado nunca de los 20.000 euros mensuales, y a partir de 2021 su negocio «explotó», llegando a generar dos millones de euros en un solo año. Sumando toda su trayectoria, los hermanos Ramos no dudaron en dar una cifra total: «Hemos hecho más de diez millones de euros, sin exagerarte».

«Gano 20.000 euros al mes y estoy al borde de una gran depresión»

Pese a las cifras, Carlos Ramos reconoció que ganar dinero en redes es relativamente sencillo, pero mantenerlo, no tanto: «Hasta el más tonto puede hacerlo», admitió sobre lo fácil que resulta generar ingresos en internet. Sin embargo, confesó también el lado más oscuro de esa realidad: «Yo, sinceramente, gano 20.000 euros en un mes y estoy al borde de una gran depresión. Y no es broma».

Los problemas llegan por su «obsesión» por seguir creciendo en el sector del streaming, por eso no sabe en qué se le esfuma el dinero que gana: «Ni me voy de fiesta, ni abro botellas de champán, ni compro ropa de lujo ni nada. Y todos los meses se me van 50.000 euros que no sé dónde acaban».

«El dinero, igual que viene, se va», añadía Carlos. Su hermano Daniel llegó a matizar que, en determinadas épocas, habrían destinado hasta 200.000 euros a gastos personales, aunque no ha dado más detalles de si eran caprichos, inversiones o gastos para sus realities.

Una nueva multa de Hacienda de 400.000 euros

Los streamers también revelaron a los espectadores del programa en YouTube haber recibido una nueva multa de Hacienda de 400.000 euros por la gestión de su empresa, que se suma a la sanción de 1,2 millones de euros que ya afrontaban desde el año pasado, elevando considerablemente la presión fiscal sobre su entramado empresarial.

De pronosticadores deportivos a un imperio digital con bar de shishas incluido

Antes de convertirse en los creadores de nuevos realities, Daniel y Carlos Ramos eran dos chicos de Madrid que ya se habían hecho un nombre como pronosticadores deportivos, siendo imagen de casas de apuestas. Muchos de sus directos son jugando al casino online, animando a sus espectadores a darse de alta en estas casas de apuestas con sus códigos de referidos, donde ellos logran una comisión.

Como ya contamos en Happy FM, su último negocio fue crear una comunidad en Telegram en la que aprender a ganar dinero con sus métodos, previo pago de una importante cantidad de dinero para poder acceder. Con el tiempo, ese negocio digital se diversificó hasta convertirse en un auténtico entramado empresarial que incluye campañas publicitarias, la monetización de sus contenidos y hasta un bar de shishas en su ciudad natal.

‘La casa de los gemelos’, el reality que disparó su fama y su polémica

El gran salto a la fama de los hermanos Ramos llegó con La casa de los gemelos, un reality que reunió a creadores de contenido y personajes virales (algunos de ellos calificados como frikis) nacidos de TikTok e Instagram. Su primera edición, estrenada en octubre de 2025, tuvo que ser cancelada apenas nueve horas después de comenzar por los episodios de violencia, insultos y consumo de sustancias entre los participantes.

La polémica disparó su popularidad, por lo que el formato volvió con una segunda edición, que contó con seguridad y hasta con Kiko Hernández como presentador junto a los propios hermanos. Después llegaría La cárcel de los gemelos, con personajes como Frank Cuesta entre los concursantes, y ahora pretenden repetir éxito con la tercera edición de La casa de los gemelos, aunque no cuentan con Marrash, el personaje más viral y polémico que ha nacido de sus programas.