Este restaurante de la Barceloneta sirve un brunch por 13 euros todos los días con increíbles vistas al mar

Es el lugar de moda desde hace años especialmente a primera línea de mar. Destaca por su gastronomía, gente guapa y sus fiestas y eventos. Y ahora también por ofrecer un completo brunch por 13 euros. Es el restaurante de la Barcelona, junto a la playa, que permite desayunar con increíbles vistas al mar.

Shôko Barcelona hace años que se posiciona como el lugar de moda de la ciudad. Sus bazas son dar lo mejor de un buen restaurante y un club nocturno en un solo lugar, dando como resultado una experiencia que captura la esencia de la ciudad mediterránea. Ubicado frente al mar, en el Front Marítim de la Barceloneta, fusiona gastronomía de alta calidad con un ambiente cosmopolita. Shôko se inauguró en 2004, y cuenta con una gastronomía mediterránea, con influencias asiáticas y nikkei, de la mano del chef Paolo D’Angelo.

El restaurante donde se sirve un brunch por 13 euros

Una de sus apuestas es desayunar junto mar, y esto se consigue gracias a su menú brunch por 13 euros que se sirve de lunes a domingo, de 10.30 h a 13.00 horas. ¿Qué puedes comer en este brunch? Incluye un plato principal, a elegir, con un café. Hay cuatro exquisitas opciones: tortilla francesa acompañada de pan con tomate, huevos revueltos con bacon o aguacate, tostadas de pan con tomate y jamón ibérico y tostadas de salmón ahumado con aguacate.

También hay otras opciones, dulces y saladas, para complementar este desayuno tardío. Además desde Shoko destacan más alimentos que te saciarán para ese brunch que a todos nos encanta: un brownie de chocolate con helado de vainilla, ideal para compartir; o zumos naturales (naranja, limón o el mix de la casa), que son un broche de oro perfecto para este brunch con vistas al mar.

Carta para comer y cenar

Shôko es mucho más que brunch y también cuenta con una carta completa tanto para comer como para cenar. En verano los platos fresquitos son protagonistas: selección de ostras, el sushi, con propuestas de fusión como sus uramakis con exquisitos rellenos; los tartares, donde brilla el mejor producto fresco; los entrantes, con lo mejor de la huerta y la lonja. Y siempre, los cócteles de autor, que complementan la experiencia con opciones diseñadas para maridar los platos.

Shôko también redefine la vida nocturna, fusionando gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar, que además tiene el reconocimiento de ser el séptimo mejor club del mundo y el primero en Cataluña.

Nueva carta de verano con sushi

Un imprescindible de Shôko Barcelona es su capítulo de sushi, heredero de la mejor tradición nipona y enriquecido con toques de la mejor despensa mediterránea. Hay opciones para todos los gustos: nigiris de atún, salmón, hamachi y gamba o de su sashimi.

Un buen ejemplo son sus uramakis, con rellenos tan apetecibles como el de aguacate, pepino, wakame y chutney de mango; el de salmón relleno de mango, queso, pistacho y salsa tropical o el de tartar de ternera rellena de espárragos, foie y teriyaki trufada. Y para tener una experiencia personalizada y directa, está la opción de pedir el Omakase del chef, una selección variada de 35 piezas de este sushi tan celebrado.

Dónde tomar los mejores brunch

Inhala Terraza

En el Hotel Garden – 7ª planta de Madrid, acoge un acogedor espacio con vistas al Palacio Real donde seguir disfrutando de su amplia oferta gastronómica, con varios menús -de 19 y 44 €-, una carta llena de ligeras propuestas y también de su completo brunch de los domingos, con un precio de 34 €.

Carita Morena by CBC

Como gran novedad, Carita Morena evoluciona y se traslada a la terraza de Casanova Beach Club en Castelldefels, dando lugar a Carita Morena by CBC, abierto del 15 de mayo al 15 de septiembre.

Su propuesta acompaña todo el día con desayunos frente al mar, una selección de platos frescos y sabrosos, brunch, cocina para compartir y una atractiva carta de cócteles. Un espacio pensado para disfrutar sin horarios, donde el ambiente y la música acompañan desde la mañana hasta la puesta de sol.

Monument Hotel y Berasategui

Tanto en Bera, el nuevo restaurante de Martin Berasategui como en otros espacios del Monument Hotel, el chef, ha desarrollado propuestas gastronómicas como las informales de Verbena Rooftop, acompañados de una cuidada coctelería, o los célebres Yummy Sundays, el brunch que se celebra el primer y tercer domingo de cada mes. La oferta gastronómica de Monument Hotel, en todas sus versiones, refleja la filosofía de Berasategui: una cocina sostenible, respetuosa con el entorno, el producto y la estacionalidad, concebida para ofrecer propuestas equilibradas y pensadas para el disfrute de todos los públicos.

Hyatt Regency Barcelona Tower

En el restaurante Terrum hay el consolidado Lifestyle Brunch dominical, con estaciones temáticas y una amplia variedad de platos elaborados con productos locales, saludables y de temporada, es uno de los planes gastronómicos más destacados de los domingos en Barcelona.