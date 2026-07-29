El Gobierno destinó 73 millones a mantener el Falcon y el Airbus el mismo día que canceló la renovación de 10 hidroaviones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 73,5 millones de euros al mantenimiento del Falcon y el Airbus oficiales que usa de forma abusiva el presidente socialista. Una licitación que fue realizada por el Ejecutivo de PSOE-Sumar justo el mismo día que canceló la renovación de diez hidroaviones Canadair, con sus efectos negativos para la situación actual: emergencia nacional por macroincendios.

En concreto, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Hugo Morán, el Gobierno firmó el pasado 10 de julio la resolución con la que dio por extinguido el contrato denominado Diseño, certificación y suministro de 11 kits de modernización de la flota de aviones anfibios Canadair CL-215T serie 5 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un expediente de «urgencia» adjudicado en 2022 por valor de 22,8 millones de euros, financiados con fondos europeos.

Esta decisión de extinción del contrato fue adoptada a raíz de que se constatara que la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria, conformada por Gestair Maintenance y Sirium Aerotech, carecía de las licencias oficiales del fabricante para tales modificaciones de las aeronaves, y de la impugnación del proceso por parte de otra compañía candidata, Avincis, que denunció una alteración de las condiciones originales de licitación para salvar esa falta de permisos. El Gobierno aumentó el presupuesto hasta los 24 millones para facilitar el acceso de la adjudicataria a tales licencias.

Cabe recordar que Gestair es la empresa que gestiona los jets privados que usa Sánchez, pagados por el PSOE, y la que viene encargándose, precisamente, desde hace nueve años del mantenimiento de las flotas de transporte VIP del Ejército del Aire (Falcon y Airbus).

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó el recurso interpuesto por Avincis, y tras expirar los plazos legales, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, adscrita a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, acabó firmando el acuerdo de extinción del contrato el pasado 10 de julio, según la resolución a la que ha accedido OKDIARIO.

Se da la circunstancia de que fue ese mismo día, el 10 de julio de 2026, cuando el Gobierno acordó el envío al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de la licitación de un contrato de mantenimiento por 80,5 millones para las aeronaves de transporte VIP de autoridades (cinco Falcon y dos Airbus) y los aviones T.20 (tres Cessna Citation V) del Ejército del Aire. La fecha del envío al DOUE es la fecha oficial que marca el inicio del cómputo legal de los plazos para la presentación de ofertas a la licitación. Las empresas candidatas pueden registrar sus ofertas hasta las 23.59 horas de este 29 de julio.

Memoria del nuevo contrato de mantenimiento del Falcon y el Airbus oficiales.

En el caso del Falcon 900 (flota T.18), la dotación para un mantenimiento de 48 meses asciende a 34 millones de euros, mientras que la del Airbus A310 (flota T.22) se eleva a 39,5 millones. En total, 73,5 millones de euros. A los que hay que sumar una asignación de 7 millones para los T.20 (Cessna Citation V), destinados a tareas de reconocimiento fotográfico y transporte ligero. Este nuevo contrato se tramita también como «urgente», teniendo en cuenta que en septiembre finaliza la prórroga del ahora vigente.

Las actividades de sostenimiento incluyen «el mantenimiento de célula, motores, sistemas, equipos y componentes, la cumplimentación de directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, órdenes técnicas de cumplimentación en plazo, así como la incorporación de modificaciones en los aviones, la adquisición de materiales y los servicios de ingeniería necesarios», reza en los pliegos consultados por este periódico.

Precisamente, uno de estos Airbus A310 fue el avión oficial que utilizó Pedro Sánchez para volar desde la última cumbre de la OTAN (Turquía) hasta Londres (Inglaterra) para asistir a un evento de carácter personal, como fue la graduación de su hija mayor en Neurociencia y Psicología por la elitista Universidad de Bristol. OKDIARIO publicó imágenes exclusivas de aquella ceremonia celebrada el pasado 9 de julio.

Apenas dos semanas después, en torno al 22 de julio, se iniciaron los grandes incendios de la Sierra Oeste de Madrid y de Ávila, sin que el Gobierno pudiera disponer de los diez Canadair CL-215T del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que debían haber sido modernizados al estar «obsoletos», según el encargo de 2022 luego fallido.

Sólo siete operativos

La flota de aviones anfibios de gran capacidad —conocidos como FOCA— que son propiedad del Estado está compuesta por diez aeronaves Canadair CL-215T, del modelo más antiguo, y cuatro unidades CL-415, más modernas, que opera el Ejército del Aire. Sin embargo, sólo siete de estos apagafuegos se encuentran actualmente operativos, y con un uso «dosificado», según Transición Ecológica.

Con este panorama, y sin haber estrenado el Airbus A400M con el kit de retardante —como sí hizo el Gobierno francés el pasado sábado—, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que pedir ayuda la semana pasada a sus socios comunitarios. Italia y Grecia desplazaron cuatro hidroaviones Canadair CL-415 -dos cada país- al operativo español en plena emergencia nacional. Y mientras tanto, los siete nuevos apagafuegos DHC-515 contratados por España no empezarán a estar disponibles hasta 2028 (el último, «en abril de 2031»), como informó OKDIARIO el año pasado.