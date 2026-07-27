Gritos contra Sánchez en su visita al puesto de mando del incendio en Vall de Uxó: «¡Traidor, no hacéis nada!»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con insultos y gritos a su llegada al puesto de mando avanzado de Vall de Uxó (Castellón), donde un incendio ha arrasado miles de hectáreas en las últimas horas. «¡No hacéis nada!», denuncian los ciudadanos, además de increpar al jefe del Ejecutivo, al que han llamado «¡traidor!».

Sánchez, después de una primera parada en su agenda de este lunes para la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, ha viajado hasta la localidad de Vall de Uxó, donde ha realizado una intervención ante los medios de comunicación después de que lo hicieran la alcaldesa del municipio, Tania Baños, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Antes de hablar públicamente, Pedro Sánchez ha llegado al puesto de mando de la localidad castellonense, donde varios ciudadanos le han increpado con gritos e insultos dirigidos claramente al presidente del Gobierno, al que han llamado «¡hijo de puta!», «¡traidor!» o «¡cabrón!». «¡Que no hacéis nada!», le ha recriminado otro ciudadano este lunes, dentro de un grupo de personas indignadas por la falta de soluciones del Gobierno ante una catástrofe de este calibre.

En su declaración ante los medios, Sánchez se ha dirigido en primer lugar precisamente ante los profesionales de la comunicación, para exponer que «en un momento tan crítico» de «zozobra y angustia» representan una figura «muy relevante». El presidente del Gobierno ha asegurado que los afectados «necesitan información veraz, que les permita poder protegerse y luchar contra la desinformación», que, según Sánchez, «hay mucha y muchos bulos».

El jefe del Ejecutivo ha reflejado que la AEMET «empieza a adelantar una ola de calor esta semana» y que, por ello, pide a los ciudadanos «que extremen la precaución», algo que habían hecho previamente la alcaldesa de Vall de Uxó y Pérez Llorca. «La emergencia climática eleva de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos viendo», ha añadido Sánchez.

El incendio de Vall de Uxó

El incendio de Vall de Uxó, en Castellón, sigue activo y, por tanto, sin control. El fuego continúa avanzando y abarca ya un perímetro de 67 kilómetros. A su paso, ha dejado hasta ahora un paisaje apocalíptico con 7.200 hectáreas arrasadas, más de 17.000 evacuados de 18 localidades y 64.000 vecinos de tres municipios confinados en sus viviendas. Así lo han confirmado este lunes las autoridades tras la reunión del CECOPI. Además, el puerto de Sagunto, en Valencia, ha cesado su actividad para permitir que los aviones que trabajan en la extinción, un total de 30 este lunes, carguen agua, optimizando al máximo el tiempo de la maniobra. Hay nueve carreteras cortadas. Este lunes, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha insistido en la tesis de que el incendio puede ser intencionado.

Un total de 400 efectivos terrestres y los citados 30 medios aéreos trabajan en las tareas de extinción. De esos medios aéreos, 17 son de la Generalitat Valenciana; 10 del Gobierno de España; uno del Gobierno de Aragón; uno del Gobierno balear; y uno de la Generalitat de Cataluña.

En cifras, el fuego ha avanzado de domingo a lunes en unas 700 hectáreas. Y su perímetro se ha incrementado de los 48 kilómetros del domingo a los 67 de este lunes. Es decir, en 19 kilómetros. El perímetro de 67 kilómetros es el equivalente a la extensión, por ejemplo, de todas las playas de Tenerife.