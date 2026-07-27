El incendio de Vall de Uxó sigue sin control: arrasa ya 7.200 hectáreas y hay más de 17.000 evacuados

El incendio de Vall de Uxó, en Castellón, sigue activo y, por tanto, sin control. El fuego continúa avanzando y abarca ya un perímetro de 67 kilómetros. A su paso, ha dejado hasta ahora un paisaje apocalíptico con 7.200 hectáreas arrasadas, más de 17.000 evacuados de 18 localidades y 64.000 vecinos de tres municipios confinados en sus viviendas. Así lo han confirmado este lunes las autoridades tras la reunión del CECOPI. Además, el puerto de Sagunto, en Valencia, ha cesado su actividad para permitir que los aviones que trabajan en la extinción, un total de 30 este lunes, carguen agua, optimizando al máximo el tiempo de la maniobra. Hay nueve carreteras cortadas. Este lunes, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha insistido en la tesis de que el incendio puede ser intencionado.

Un total de 400 efectivos terrestres y los citados 30 medios aéreos trabajan en las tareas de extinción. De esos medios aéreos, 17 son de la Generalitat Valenciana; 10 del Gobierno de España; uno del Gobierno de Aragón; uno del Gobierno balear; y uno de la Generalitat de Cataluña.

En cifras, el fuego ha avanzado de este domingo a este lunes en unas 700 hectáreas. Y su perímetro se ha incrementado de los 48 kilómetros del domingo a los 67 de este lunes. Es decir, en 19 kilómetros. El perímetro de 67 kilómetros es el equivalente a la extensión, por ejemplo, de todas las playas de Tenerife.

El viento, según ha expresado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, presenta rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Un escenario que no favorece porque puede generar que algunas de las pavesas que crean las llamas salten, lo que significa que lo propaguen.

En cuanto a las evacuaciones, que como se ha dicho afectan a más de 17.000 personas en 18 municipios, se mantendrán hasta las 23:59 horas de este lunes, en principio. Pero, a lo largo de la jornada, el Puesto de Mando Avanzado irá evaluando la situación por si es posible que los evacuados puedan regresar a sus viviendas.

El CECOPI tiene previsto efectuar una nueva reunión en torno a las 15:30 horas de este mismo lunes, una vez haya concluido la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PMA.