Detenido un grupo de jóvenes por colarse en el club de tenis en pleno confinamiento en Vall de Uxó

Un grupo de jóvenes, socios del Club de Tenis Uxó, en la localidad de Vall de Uxó, donde se originó el incendio que lleva calcinadas 7.000 hectáreas en Castellón, ha ignorado la orden del confinamiento emitida por Emergencias de la Generalitat Valenciana a causa del peligro por inhalación del humo generado por el incendio forestal y se ha colado este domingo por la tarde en las instalaciones del citado club, entrando, incluso, en un frontón. Una vez dentro, han sido detectados por las cámaras de seguridad. Y el propio Club de Tenis Uxó ha dado la alerta a la Policía Local, que ha procedido a su identificación, detención y denuncia.

Los hechos se han producido este domingo, mientras España entera ponía los ojos en el incendio de Vall de Uxó y las autoridades extremaban las alertas y quedaban confinados un total de 64.000 vecinos de tres municipios (Vall de Uxó, Bechí y Onda), cifra adelantada por OKDIARIO, y eran desalojados otros 18.

La orden de las autoridades que se mantenía vigente este domingo pasado era que los ciudadanos de Vall de Uxó permanecieran en sus domicilios, con las persianas cerradas y con los aparatos de aire acondicionado desconectados. Además, Emergencias prohibía la práctica de cualquier deporte al aire libre y advertía de las consecuencias graves que todo ello podía tener en un ambiente que en esos momentos respiraba el humo del incendio. De hecho, el propio club había avisado del cierre de sus intalaciones también este sábado, «siguiendo las recomendaciones del CECOPI».

El incendio de Vall de Uxó ha calcinado ya 7.000 hectáreas, ha obligado a cerrar el puerto de Sagunto para que los aviones optimicen su tiempo de carga de agua para la extinción y nueve carreteras permanecen cortadas en la provincia de Castellón.

Según el relato del propio club de tenis en su página de perfil de Facebook, este lunes está previsto que se inicie un proceso sancionador interno que, según la entidad, «presumiblemente va a dejar a esas personas sin acceso» a las instalaciones durante un mes. Pero, si hubiese una reiteración, perderían su condición de socios de la entidad.

El Club de Tenis Uxó ha calificado los hechos de «repugnantes», por la «falta de empatía» que, según la entidad, «tienen estos individuos», tanto con el resto de socios del club como con ciudadanos de Vall de Uxó.