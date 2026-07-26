El incendio de Vall de Uxó obliga a confinar Onda: 64.000 personas quedan sin poder salir de sus casas

La Generalitat Valenciana ha ordenado esta misma tarde el confinamiento en sus viviendas de todos los vecinos de Onda, una localidad de más de 26.000 habitantes en la comarca de la Plana Baja de Castellón. La orden de confinamiento se ha producido a través de un mensaje Es-Alert y está motivada por el humo procedente del asolador incendio de Vall de Uxó, que a mediodía de este domingo había arrasado ya más de 4.300 hectáreas. El confinamiento de Onda se suma al de las poblaciones de Vall de Uxó y Bechí, en la misma comarca, también gravemente afectadas por el fuego. En cifras absolutas, entre las tres poblaciones, más de 64.000 personas se encuentran confinadas y deben permanecer en sus viviendas, con puertas, ventanas y sistemas de ventilación cerrados. Y con los aires acondicionados apagados. Además, los desalojados superan ya los 18.000.

Todo ello se produce en una jornada de una enorme tensión y se ha conocido solo momentos antes de que esta misma tarde se produzca una nueva reunión del CECOPI, que permitirá conocer el estado a tiempon real de las tareas de extinción, en que participan 450 efectivos y 20 medios aéreos. El perímetro incendiado abarca ya 41 kilómetros. Equivalente al mayor incendio forestal de 2023 en su fase inicial, el de Tenerife, y a una extensión en línea de la misma distancia existente entre las localidades de Alicante y Benidorm.

La tensión viene también derivada de una tarde en que se han producido otros conatos de incendios. Así, efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia han tenido que intervenir para detener el avance de otro fuego en un campo del Camí Nou del Salinar (Camino Nuevo del Salinar). El fuego aquí ha obligado a cortar la entrada a Valencia por la V-15 y la circulación del tranvía.

Pasadas las 19:13 horas, el incendio se ha dado por controlado. No obstante, el Ayuntamiento de Valencia, que había movilizado seis dotaciones de bomberos, los mantiene en la zona para evitar posibles reproducciones.

En paralelo a todo ello, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado hasta el seminario de Segorbe, también en Castellón, acompañado de la alcaldesa de la localidad, Carmen Climent.

En ese seminario se ha establecido un punto de atención en el que ahora mismo se encuentran 135 de los más de 18.000 desalojados ya del incendio de Vall de Uxó, atendidos por Cruz Roja y con ayuda psicológica quienes la solicitan.