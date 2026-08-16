Las albóndigas de Hailey Bieber son fáciles, saludables y muy cremosas: “El secreto está en este queso”

Las recetas de las celebrities vuelven a demostrar que no hace falta complicarse demasiado para preparar un plato delicioso. Es el caso de las albóndigas de pollo con queso cottage y parmesano de Hailey Bieber, una elaboración sencilla que ha llamado la atención de Mara Olmes, creadora de contenido que ha decidido probarla y compartir el resultado con sus más de 323.000 seguidores. La propuesta combina ingredientes muy sencillos con un resultado especialmente cremoso. La base son carne picada de pollo, queso cottage y parmesano, a los que se añaden diferentes condimentos y pan rallado para conseguir unas albóndigas jugosas por dentro y doradas y crujientes por fuera.

Olmes explica que tenía especial curiosidad por probarlas porque es una gran aficionada a las albóndigas de pollo. Además, ella suele añadir leche a este tipo de preparaciones para conseguir una textura más jugosa, por lo que la incorporación del queso cottage a la mezcla le pareció especialmente acertada. «La combinación del queso que se derrite en las albóndigas es increíble», asegura.

Los ingredientes de las albóndigas de Hailey Bieber

Una de las particularidades de esta receta es que no existen cantidades exactas. La propia Hailey Bieber habría compartido la elaboración indicando que todo se prepara «a ojo», por lo que las proporciones pueden adaptarse al gusto y a la cantidad de carne utilizada.

Para preparar estas albóndigas se necesitan:

Carne picada de pollo

Sazonador italiano

Queso cottage

Ajo en polvo

Sal

Pimienta

Pan rallado italiano sin gluten

Un huevo

Aceite de oliva

Salsa de tomate

Queso parmesano rallado

La combinación del pollo con el queso cottage es una de las claves de la receta, ya que aporta una textura más suave y jugosa a las albóndigas.

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Cómo preparar paso a paso las albóndigas de Hailey Bieber

El primer paso consiste en colocar la carne picada de pollo en un recipiente y añadir el sazonador italiano, el ajo en polvo, la sal, la pimienta, el pan rallado y el huevo. A continuación, se incorpora el queso cottage y se mezcla todo hasta conseguir una masa homogénea. No es necesario complicarse con cantidades exactas: la idea es conseguir una mezcla que permita formar las albóndigas fácilmente.

Con la masa lista, se forman las albóndigas de tamaño similar, para que todas se cocinen de manera uniforme. Después, se calienta una sartén con aceite de oliva y se cocinan hasta que estén bien doradas y crujientes por fuera. Una vez conseguido ese exterior dorado, llega uno de los momentos importantes de la receta: se añade una buena salsa de tomate y se deja cocinar todo a fuego bajo. De esta manera, las albóndigas terminan de hacerse mientras absorben parte del sabor de la salsa.

Para terminar, se sirven las albóndigas con la salsa de tomate y se añade por encima una cucharada de queso cottage y abundante parmesano rallado. El resultado es un plato sencillo, cremoso y lleno de sabor. Mara Olmes lo tiene claro después de probar la receta: «La receta es súper fácil y la combinación es brutal». Una propuesta que demuestra que las recetas virales de las celebrities también pueden convertirse en una opción fácil para preparar en casa, con pocos ingredientes y sin necesidad de pasar horas en la cocina.