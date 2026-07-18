De Dani García a Dabiz Muñoz: las recetas de gazpacho de los chefs con estrella Michelin que transformarán tu verano

Cuando llega el calor, pocos platos apetecen tanto como un gazpacho bien frío. Ligero, refrescante y lleno de sabor, esta receta tradicional se ha convertido en uno de los grandes símbolos gastronómicos del verano. Además de ser una opción saludable gracias a su combinación de verduras frescas, vitaminas, minerales y aceite de oliva virgen extra, tiene una ventaja difícil de superar: admite infinitas versiones sin perder su esencia. El gazpacho nació como una elaboración humilde, vinculada al campo y a los productos de temporada, pero con el paso de los años ha conquistado las cocinas más prestigiosas. Los grandes chefs han demostrado que un plato tan sencillo como mezclar tomate, aceite, vinagre y verduras puede convertirse en una creación sorprendente si se juega con nuevos ingredientes y texturas.

Dani García: el gazpacho clásico llevado a la excelencia

El chef malagueño Dani García apuesta por respetar la esencia del gazpacho andaluz, aunque incorporando pequeños trucos de cocina profesional que elevan el resultado final. Su secreto está en la maceración previa de los ingredientes. Antes de triturar, deja reposar durante unas horas una mezcla elaborada con tomates en rama, tomates cherry, pimiento verde, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez y sal. Este paso permite que los sabores se mezclen y que el tomate gane protagonismo.

Después llega otro punto fundamental: triturar la mezcla durante varios minutos hasta conseguir una textura fina y cremosa, colarla y ajustar el punto de aceite y sal. El resultado es un gazpacho elegante, equilibrado y muy cercano al sabor tradicional.

Gazpacho y manitas de cerdo. Un menú espectacular con una visita a la altura: el chef Toño Pérez, con dos estrellas Michelin, cocinará junto a @danigarcia_ca la segunda receta del día ⭐ ¡No te lo pierdas! https://t.co/SWboVGdNBc #HacerDeComer pic.twitter.com/Xg7JezTCOs — Hacer de Comer: Dani García (@hacerdecomertve) July 31, 2019

Dabiz Muñoz: cuando el gazpacho se convierte en alta cocina

Si hay un chef acostumbrado a romper las normas, ese es Dabiz Muñoz. El creador de DiverXO ha llevado el gazpacho a un terreno mucho más creativo, mezclando ingredientes inesperados y apostando por contrastes de sabores.

Entre sus propuestas más conocidas están el gazpacho de jalapeños y el gazpacho de fresas con kétchup, dos elaboraciones que forman parte del universo gastronómico del cocinero madrileño. La popularidad de estas creaciones hizo que algunos de sus gazpachos llegaran también al público en formato comercial a través de la zona gourmet de El Corte Inglés, permitiendo disfrutar en casa de una versión inspirada en la cocina de DiverXO.

Su receta de gazpacho de sandía, por ejemplo, juega con el equilibrio entre el dulzor de la fruta, el punto picante del chile y el toque marino de los mejillones en escabeche. Una combinación arriesgada que demuestra que un plato tradicional puede tener muchas vidas.

Eso sí, al tratarse de elaboraciones de alta cocina, sus versiones envasadas tienen una composición más propia de un producto gourmet que de un gazpacho ligero de consumo diario. Para el día a día, los expertos suelen recomendar apostar por gazpachos caseros con ingredientes sencillos y aceite de oliva virgen extra.

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Jordi Cruz y el toque dulce de las fresas

El chef y juez de MasterChef Jordi Cruz también se ha atrevido a reinventar esta receta con una versión muy veraniega: el gazpacho de fresas. Su propuesta combina tomates maduros, tomates cherry, fresas, pepino, pimiento rojo, cebolla y ajo, creando un equilibrio entre la acidez del tomate y el dulzor natural de la fruta. Para conseguir una textura perfecta, el chef apuesta por triturar muy bien todos los ingredientes, añadir aceite de oliva y vinagre de Jerez y después colar la mezcla. El reposo en frío es otro de sus grandes aliados, ya que permite que los sabores se intensifiquen.