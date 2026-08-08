Montoya: «Hay que ser fiel a los principios de uno mismo y que nadie te calle»

El mundo entero aprendió su apellido gracias a un vídeo de apenas unos minutos. Lo compartieron selecciones de fútbol, programas de televisión y hasta Whoopi Goldberg habló de él en Estados Unidos. Pero reducir a Montoya a aquella carrera por la playa sería quedarse con una parte muy pequeña de la historia. Detrás de ese fenómeno viral hay un cantante, un apellido con peso en el flamenco y un hombre que hoy sólo quiere mirar hacia delante. En COOL nos sentamos con él para hablar de música, de salud mental y de la vida después de la fama.

El que lea su nombre, lo tiene claro. A principios de 2025, se hacían virales las imágenes y el audio de Sandra Barneda gritando detrás de Montoya mientras este salía corriendo por las playas de la isla. Un momento en el que muchas selecciones de fútbol lo usaron en sus videos e incluso lo comentaron en su programa The View, en Estados Unidos. Pero lo que pocos saben es lo que a este le precede. Una larga saga de cantantes con un apellido aclamado en el mundo del flamenco, hasta tal punto que su abuelo cantó con Estrellita Castro o Marifé de Triana, siendo también sobrino de la icónica Pepa de Utrera. La música corre por sus venas y se sienta con nosotros a compartirnos su recién estrenado tema, La mano atrás.

Montoya nos asegura que está bien y, además, se nota que se encuentra en una nueva etapa con una energía renovada y un aura que se aleja de los problemas. Un instante en el que vemos que prioriza lo que ha comulgado desde hace mucho tiempo: la salud mental. En el momento en el que le hacemos una de las preguntas más características de COOL, para saber quién es Montoya, nos responde de manera directa: «Soy lo que estás viendo. Un niño de pueblo al que le gusta estar en Utrera y es muy familiar. Ahora lo echo de menos por ir de aquí para allá, pero soy de mi deporte, mis partidos de fútbol, mi gimnasio… Soy de mi pueblo», nos afirma.

«En ese momento no sabía lo que se venía. No lo estaba pasando bien y estaba en una nube, pero no buena»

Aunque lo conozcamos gracias a un programa de televisión, su pasado, presente y futuro se basan en la música. Es verdad que esa fue una escena que cambia la vida a cualquiera y Montoya nos lo deja claro: «En ese momento no sabía lo que se venía. No lo estaba pasando bien y estaba en una nube, pero no buena. Gracias a mi familia, que también se ha dedicado al entretenimiento, sé lo que es la fama. Es verdad que fue una sensación contradictoria, porque la gente me daba mucho cariño, aunque realmente estaba lidiando con una situación personal. Fue extraño, pero todo pasa por algo… De los problemas, aprendemos, crecemos, nos chocamos… Forma parte de la vida», nos cuenta.

Desde el principio, Montoya nos ha demostrado que es capaz de crear canciones que se pueden volver virales en redes sociales y que son pegadizas, aunque esa transición no es sencilla. Es la esencia de la que parte a nivel familiar. No obstante, hay que hacer un camino. «La música siempre ha estado en mi vida. Me gustaba mucho el fútbol, pero al final lo intenté. Para sacar temas tienes que estar en un momento bueno y ahora lo estoy. Con la música puedo expresar más. Cuando saqué las otras canciones de La Gambita y Montoya va donde brilla, lo hice para conectar con la gente».

«Es la primera composición que hago y salió lo de la mano atrás, así que me puse con ello, le di caña y aquí está»

Con la mano atrás es el nuevo y pegadizo tema con el que Montoya está triunfando este verano. Una canción que profesa un buen rollismo que gusta, dejándonos ver la esencia real de ese Montoya que nos conquistó a través de una pantalla de televisión. Nos confiesa que el tema surgió en su sofá y completa: «Con la ayuda de Javier Naranjo, un vecino que vive cerca de mi pueblo y hace música también, le dije que quería hacer un tema para que vaya con lo que sentimos ahora, que nos ha costado estar sanos. Es la primera composición que hago y salió lo de la mano atrás, así que me puse con ello, le di caña y aquí está. Se acabaron los dramas, pasado pisado y es hora de construir un futuro», nos asegura Montoya.

«Mi familia ha sido mi salvación. Sólo hay una y hay que cuidarla y agradecerles que nos hayan dado la vida y el aprendizaje»

Cada composición viste el alma de su compositor y nos produce curiosidad cuáles son los ingredientes de Montoya que contiene la canción: «La esencia es lo principal. Esto también lleva vida y salud. Soy un fanático de ello. Me di cuenta cuando vi mi salud peligrar y pensé que no podía ser. Mi esencia es ser alegre, divertido… La vida es una. Da igual la fama o no, hay que vivir como a uno le gusta”, nos afirma el cantante. Este renovado Montoya lleva el aprendizaje y confirma: «Mi familia ha sido mi salvación. Sólo hay una y hay que cuidarla y agradecerles que nos hayan dado la vida y el aprendizaje», confiesa.

«Sé que soy pesado, pero la salud también es muy importante y, aunque te llueva el dinero, si no tienes salud… ¿Para qué te sirve?»

Su nombre ha aparecido en cientos de titulares. Ahora, en esta etapa renovada, su pasado siempre estará presente, pero se acerca un futuro diferente. Le preguntamos al artista cuál es el titular que le gustaría leer sobre él en unos años: «Quiero que se queden con el mensaje que traigo. En ser como tú eres, tarde o temprano llega, pero hay que ser fiel a los principios de uno mismo y que nadie te calle. Que no te guionicen una actitud por números ni por nada, vete siempre en la dirección que tú quieras. Sé que soy pesado, pero la salud también es muy importante y, aunque te llueva el dinero, si no tienes salud… ¿Para qué te sirve? El dinero ayuda, pero con poquito también se puede ser feliz”, afirma de manera rotunda.

Es el momento de hacer un juego con Montoya y vamos a completar las siguientes frases:

«La gente se equivoca cuando piensa que yo no soy el mismo»

«Mi mayor orgullo es hacer lo que verdaderamente me hace feliz»

«Si mi vida tuviera una banda sonora, sería Resistiré»

«Mi mayor reto ahora mismo es seguir adelante y aprendiendo de la música, acompañado de los míos»

«Mi nueva canción, La mano atrás, es esencia»

Para terminar, preguntamos a Montoya dónde se ve de aquí en cinco años y nos responde en su pura esencia: «Al final, soy partidario de vivir el presente. Que el futuro acompañe a mí y a los míos. Insisto tanto en la salud, porque en el momento en el que uno está a punto de perderla, ahí es cuando te vuelves más loco… Y yo lo aprendí bien».

Después de esta entrevista, vemos a un Montoya recuperado y con una conciencia de la salud mental bastante desarrollada. Aunque de cara a la galería su nombre es historia de la televisión, a la vez que un icono pop de nuestro país, hay cosas que no se ven. Muchos se están enterando ahora de que su apellido pertenece a una larga saga familiar de artistas y su origen, es la música. Montoya ya no es un video corriendo por la playa, ahora es una reconstrucción propia de un personaje televisivo que enfoca su futuro a la música y con una predicción que habla de éxito.